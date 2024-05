Il giornalista Carlo Pellegatti appartiene alla schiera dei non del tutto convinti della scelta dell’allenatore portoghese.

Carlo Pellegatti ha parlato a Radio Rossonera della scelta di Fonseca come nuovo allenatore del Milan. “Avrei preferito altre figure più innovative, più rischiose. Un Thiago Motta, Conte non lo dico neanche. La scelta della società è stata diversa, piaccia o no. Perché lui? Domanda perfetta, la giriamo a Casa Milan. Se e quando vogliono dicano loro qualcosa. Noi non lo sappiamo il motivo, possiamo immaginarlo ma preferiamo lo dica la società”.

Sullo svedese e sul suo post “4-3-3” su Instagram

“Ho paragonato tutto questo ad Alan Touring, un grande crittoanalista. Lui potrebbe decriptare cosa quel 4-3-3 volesse dire. La cosa che mi dispiace è che, purtroppo, anche Ibra sembra stia per essere inghiottito nei gorghi delle critiche, delle ironie, delle cattiverie. I tifosi imputano anche a lui la scelta di Fonseca, che in effetti è lontano dal suo agire vigoroso su ogni situazione. Dunque in questo momento anche lui è nell’occhio del ciclone”.

Sul possibile prossimo numero 9 del Milan

“Dalle notizie che mi arrivano, Guirassy è più lontano. Era un attaccante con un buon rapporto qualità/prezzo, non sarebbe stato il grande acquisto dell’attacco ma una buona seconda punta. In questo momento è favorito il Borussia Dortmund. Stanno lavorando su Zirkzee che secondo me non vuole andar via dall’Italia, non mi sembra che abbia un grande mercato in Inghilterra”.

