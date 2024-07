Il Milan starebbe monitorando Jhon Durán, attaccante del West Ham che, dopo Morata, potrebbe completare l’attacco del Milan del prossimo anno.

Nell’animato panorama del calciomercato estivo, il Milan si sta muovendo con decisione alla ricerca di nuovi rinforzi per la propria linea offensiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la squadra rossonera ha posto gli occhi non solo su Álvaro Morata, attaccante spagnolo già noto al grande pubblico, ma sta rivolgendo particolare attenzione anche a un vecchio obiettivo di mercato: Jhon Durán, il giovane e promettente attaccante colombiano attualmente in forza all’Aston Villa.

Ripiomba sotto i riflettori Jhon Durán

La caccia a nuove punte sembra non concedere tregua al Milan, desideroso di aggiungere gol e freschezza al proprio attacco in vista della prossima stagione. Tra i nomi tornati prepotentemente di moda c’è quello di Jhon Durán. Il colombiano, all’età di soli 20 anni, ha già dimostrato le sue qualità in Premier League, in Conference League e nelle coppe nazionali inglesi, totalizzando 8 gol nonostante un impiego limitato in campo, con solo 1.103 minuti giocati con la maglia dell’Aston Villa guidata da Unai Emery. Queste prestazioni hanno lasciato un segno, tanto che il Milan, già informatosi sul giocatore durante la finestra di mercato di gennaio, sembra intenzionato a formalizzare l’interesse.

La competizione per Durán

Nonostante il forte interesse dei rossoneri, il Milan non è l’unica squadra sulle tracce dell’attaccante colombiano. Anche il West Ham appare intenzionato a entrare nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Durán, delineando un’interessante sfida di mercato. Tuttavia, il club milanese, forte di una tradizione internazionale e di un progetto sportivo ambizioso, potrebbe giocare delle carte importanti per convincere il giocatore. Il giocatore, secondo il noto si di statistiche sportive Transfermarkt.it ha una valutazione di 20 milioni, il suo contratto scade a giugno 2028.

Una strategia di attacco diversificata

Il Milan punta a rafforzare il proprio reparto offensivo non solo attraverso la conferma di interessi passati, come quello per Durán, ma anche perseguito l’acquisto di giocatori che possano offrire soluzioni tattiche differenti. L’obiettivo sembra essere quello di costruire un attacco polivalente e dinamico, in grado di adattarsi alle diverse situazioni di gioco. L’intenzione di affiancare a Morata e Luka Jović un elemento come Durán, caratterizzato da qualità diverse e complementari rispetto agli altri attaccanti rossoneri, segnala una chiara volontà di diversificare le opzioni in avanti.

In questo scenario di mercato, il Milan continua la sua ricerca meticolosa per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, mirando a un mix equilibrato di esperienza e giovani promesse. Durán rappresenta sicuramente una scommessa interessante per le sue qualità e per il potenziale di crescita che potrebbe realizzare in una realtà competitiva come quella rossonera. Resta da vedere come questa trattativa si evolverà nel tempo e se le intuizioni del mercato si tradurranno in un effettivo arrivo a Milano.

