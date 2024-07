I nerazzurri parrebbero aver scelto il giovane colombiano che si è affermato in gialloblù per sopperire all’assenza di Buchanan.

La dirigenza dell‘Inter, capitanata da Marotta e Ausilio, ha imboccato un nuovo percorso focalizzato sulla crescita dei giovani, discorso valido soprattutto per i prossimi colpi di mercato in entrata. Già l’acquisto del portiere Josep Martinez dal Genoa è un chiaro segnale dei desideri della nuova proprietà, ma in realtà anche la scelta di scartare le ipotesi Ricardo Rodriguez e Mario Hermoso vanno in questa direzione.

Mario Hermoso

L’obiettivo

David Cabal è ora il primo obiettivo: il colombiano piace per la sua duttilità visto che è capace di agire sia come centrale di sinistra che come terzino. Chiaramente l’Inter non è sola sul ragazzo considerato l’interessamento di altre squadre: la Gazzetta dello Sport parla di Rennes e soprattutto Juventus anche se potrebbe trattarsi solo di una manovra di disturbo.

La formula del trasferimento

La trattativa per Cabal prevede una cifra di trasferimento che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro, un investimento coerente con la strategia di mercato adottata dall’Inter nell’ultimo periodo. La discussione tra le parti include anche la possibilità di inserire contropartite tecniche per ridurre l’esborso cash, una prassi sempre più comune in questo tipo di trattative. Tra i nomi sul tavolo, Issiaka Kamate, giovane promessa del settore giovanile nerazzurro, si segnala come possibile pedina di scambio gradita all’Hellas Verona.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG