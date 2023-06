Il Milan è interessato a Christian Pulisic, esterno americano del Chelsea, per la trequarti in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan sarebbe interessato a Christian Pulisic per la prossima stagione. I rossoneri, con l’addio di Brahim Diaz, hanno infrattò bisogno di un rinforzo sulla trequarti.

L’americano è in scadenza nel 2024 con il Chelsea e questo potrebbe agevolare la trattativa. La situazione legata invece a Loftus Cheek è invece in stand by dopo l’addio di Paolo Maldini che stava portando avanti l’operazione.

