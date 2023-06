Jarrod Bowen, calciatore del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference contro la Fiorentina

PAROLE – «Abbiamo studiato molto la Fiorentina. Non si arriva in finale senza essere una grande squadre. Rispettiamo molto la Fiorentina, cercheremo di limitare i loro punti di forza valorizzando i nostri. Italiano ha parlato molto prima di questa finale e lui starà pensando a come metterci in difficoltà ma noi sappiamo cosa vogliamo fare. Dobbiamo capire in fretta come giocheranno senza stravolgere il nostro gioco. L’importante sarà essere capaci di capire cosa può accadere».

