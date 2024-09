Non c’è solo l’ipotesi Galatasaray per Ballo-Touré ma, nelle ultime ore, torna con prepotenza una storica pretendente per il senegalese.

Nel frenetico mondo del calciomercato, dove le strategie e le mosse possono cambiare destino ai giocatori quasi da un momento all’altro, il destino di Fodé Ballo-Touré potrebbe subire una nuova svolta. Tra le mura del Milan, è maturata la possibilità che il difensore lasci il club per accasarsi altrove, con il Galatasaray che appare come una probabile destinazione. Questo scenario emerge in un contesto in cui i mercati calcistici di alcuni Paesi sono ancora aperti, alimentando speculazioni e negoziati fino all’ultimo. Nelle ultime ore però riporta Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha svelato un nuovo clamoroso risvolto della trattativa.

Ritorno di fiamma del Besiktas

Si riaccende nelle ultime ore il caso Ballo-Touré. Il terzino senegalese è ai margini della rosa di Fonseca e il Milan sta tentando, in extremis, di venderlo. Su di lui è forte l’interesse del Galatasary, soprattutto dopo il no incassato per Zalewski della Roma. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio profilo X ha svelato che “il Besiktas sta facendo un ultimo tentativo per Ballo-Touré”.

esultanza gol Fode’ Ballo Toure’

Una trattativa aperta

La pista che porta a Ballo-Touré sembra dunque prendere corpo, con il Galatasaray pronta a intraprendere i passi ufficiali per avviare una trattativa. Non si esclude che possa avvenire, nei prossimi giorni, un incontro tra rappresentanti del club turco e del Milan per discutere le condizioni di un possibile trasferimento. Da parte sua, il Milan potrebbe valutare la cessione del calciatore come un’opportunità sia per fare cassa sia per permettere a Ballo-Touré di trovare maggiore continuità altrove, soprattutto in vista dell’intenso calendario delle competizioni europee e domestici.

Il Beşiktaş sta facendo un ultimo tentativo per Fodé Ballo-Touré. https://t.co/lHyyugP3jJ — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 12, 2024

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG