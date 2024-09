Gerry Cardinale, intervenuto all’evento IMG x RedBird, ha annunciato con orgoglio le proprie ambizioni da proprietario del Milan.

Gerry Cardinale irrompe nella scena del Milan a 48 ore dal ritorno del campionato. Gli ultimi giorni sono stati decisamente ricchi di polemiche, congetture e ricostruzioni, alle volte fantasiose. A fare chiarezza ci pensa il proprietario del Milan e di RedBird con parole che non lasciano dubbi sugli obiettivi che l’attuale società si è posta per il futuro del Club.

Il Milan ai suoi fasti

“Quello che sto cercando di fare è portare ciò che ho imparato in 30 anni in America nel calcio europeo. C’è una grande opportunità di riportare il Milan ai fasti di un tempo. Si tratta del mio settore che sta entrando nello sport. Il problema del mio settore è che sono gestori di asset. Vogliono solo acquistare, e questo non è positivo per le aziende basate sulla proprietà intellettuale. Cosa portano gli investitori di private equity? Portano liquidità, ma c’è un modo

migliore per farlo. Dovremo trovare un atterraggio morbido perché al momento è tutto massicciamente gonfiato. Il motivo per cui c’è questa domanda di esposizione allo sport è a causa di queste nozioni semplicistiche secondo cui lo sport cresce sempre. Non è correlato al macro, ha superato l’S&P nell’ultimo decennio. C’è del merito in queste affermazioni, ma ora le stanno solo spingendo e tutti vogliono entrare nel settore”.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Cardinale sarà presente a Milan-Venezia

Cardinale sarò presente a San Siro in occasione della quarta giornata di campionato che vedrà impegnato il Milan contro il Venezia a San Siro. La presenza in città del proprietario del Milan e di RedBird è la testimonianza di quanto ci tenga al progetto rossonero e quanto sia grande la sua ambizione. La sua presenza sarà inoltre fondamentale anche per delineare e chiarire la situazione stadio. E’ previsto infatti un incontro risolutore a Palazzo Marino con il Sindaco Sala.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG