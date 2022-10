Neanche il tempo di godersi la vittoria contro l’Empoli che per il Milan si torna a pensare al prossimo match

Non c’è tempo di festeggiamenti per il Milan. Dopo la vittoria di Empoli, i rossoneri si preparano ad un trittico di partite fondamentali per il proseguio della stagione.

Si parte mercoledì a Stamford Bridge contro il Chelsea, per proseguire sabato prossimo alle 18:00 contro la Juventus e finire con il ritorno del match con i Blues a San Siro martedì 11 ottobre.

