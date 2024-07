Il club rossonero è quello che più ha visto crescere il suo valore negli ultimi 4 anni: i dettagli.

Diversi studi economici attestano la grandissima crescita del Milan: andiamo a vederli nei dettagli.

Il record

Il Milan si attesta come il club con l’incremento più significativo a livello mondiale nel periodo 2021-2024. Il suo valore è triplicato, passando da 150 a oltre 400 milioni di euro, con un aumento del 162%. Questa crescita notevole ha posto il club in una posizione di netto vantaggio rispetto agli altri, distanziando significativamente club come il Bayern Leverkusen, secondo classificato con un incremento del 94%, e l’Aston Villa, che completa il podio con una crescita del 70%.

Gerry Cardinale

Unicum

Il Milan emerge inoltre come l’unico club italiano a figurare nella top 50 mondiale con un aumento di valore nell’ultimo anno, registrando un incremento dell’11,9%. Questo salto da 358 a oltre 400 milioni di euro nel 2024 solido testimonia l’eccezionale percorso di crescita del club nel contesto internazionale, distinguendolo nettamente nel panorama nazionale, dove altri club hanno faticato a mantenere o aumentare il loro valore.

Gli studi

I successi del Milan non si limitano ai soli numeri. Al di là della crescita in termini di valore, il brand rossonero riscuote apprezzamento in mercati chiave a livello globale. Studi condotti da Football Benchmark hanno evidenziato il Milan come il club in Europa con l’aumento più consistente di valore d’impresa negli ultimi tre anni. Parallelamente, ricerche di YouGov hanno posto il Milan in cima alla lista dei club italiani più apprezzati in mercati strategici come gli Stati Uniti e la Cina, confermando la forza e l’attrattiva del brand a livello internazionale.

