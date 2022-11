Gli acquisti dello scorso mercato, per un motivo o per un altro, non stanno dando al Milan l’apporto che Pioli sperava

Se il Milan fosse una fotografia, gli acquisti dello scorso mercato sarebbero in ultima fila. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che riporta come i nuovi arrivi estivi non hanno dato l’apporto alla squadra che Stefano Pioli sperava. La storia recente insegna ad aspettare i giocatori con fiducia e pazienza, ma fino ad ora il rendimento è al di sotto delle aspettative. I 49 milioni di euro spesi hanno portato fin qui solo 1 gol e 2 assist.

Dei sette nuovi giocatori sbarcati a Milanello, l’unico che sembra convincere il tecnico rossonero è Tommaso Pobega, entrato in pianta stabile nelle rotazioni. Charles De Ketelaere e Divock Origi hanno avuto chance sul campo, ma hanno steccato complice anche dei problemi fisici.

Poche tracce di Vranckx e Dest, arrivati in prestito, mentre Yacine Adli è un vero e proprio oggetto misterioso. Dopo un bel precampionato il franco-algerino si è visto solo nel match contro l’Hellas Verona. Il suo futuro è un punto di domanda. Si comincia a ritagliare un po’ più di spazio invece Malick Thiaw, anche lui visto solo al Bentegodi (dove nei minuti finali ha messo a segno 2 salvataggi decisivi) prima della gara contro la Cremonese. L’ex Schalke ha dato segnali molto positivi allo Zini e potrebbe scalare presto le gerarchie.

