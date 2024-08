Il Galatasaray avrebbe mosso passi concreti per Calabria. Il capitano del Milan è sempre più lontano dalla permanenza.

In un panorama calcistico sempre più dinamico e imprevedibile, la carriera di un giocatore può cambiare rotta in qualsiasi momento, soprattutto quando si parla di calcio mercato. Al centro delle ultime discussioni del mondo del calcio vi è il possibile passaggio di Davide Calabria, attuale capitano del Milan, al Galatasaray, club turco noto per il suo interesse verso i giocatori della Serie A italiana. Questa situazione si inscrive in un contesto di possibile ristrutturazione per il Milan, suggerendo scenari interessanti per il futuro del giocatore.

Il malcontento al Milan

Davide Calabria, terzino destro e capitano della squadra milanese, sembra vivere un momento di tensione con il club di via Aldo Rossi. Nonostante un contratto che lo legherebbe alla squadra fino al 2025, la dirigenza del Milan appare reticente a considerarlo una pedina inamovibile nella formazione titolare. La decisione del tecnico Paulo Fonseca di prediligere l’utilizzo di Emerson Royal nelle prossime partite è indicativo di un possibile cambiamento di rotta riguardo al suo utilizzo in campo. Questo scenario di incertezza si alimenta ulteriormente con la percezione di un sostegno meno caloroso da parte dei tifosi, che hanno manifestato il loro disappunto nei confronti di Calabria con fischi durante la sua ultima presenza a San Siro.

Davide Calabria

Interessi dal Galatasaray

L’interesse del Galatasaray per Davide Calabria non appare casuale, ma si iscrive in una strategia più ampia del club turco, che ha spesso cercato di arricchire le proprie fila con talenti provenienti dalla Serie A italiana. Le condizioni attuali sembrano dunque predisporre un terreno fertile per trattative, con la squadra di Istanbul pronta a sfruttare le apparenti frizioni tra il giocatore e il Milan.

Disaccordi contrattuali

Uno degli ostacoli principali nella relazione tra Calabria e il Milan sembra essere di natura economica. Il giocatore, consapevole del suo valore, vorrebbe rivedere le condizioni del suo attuale contratto, chiedendo un adeguamento del suo stipendio, attualmente fissato a 2,2 milioni di euro a stagione. Tuttavia, la dirigenza milanese non sembra intenzionata a soddisfare queste richieste, creando un ulteriore divario tra le parti. In questo contesto, il Galatasaray osserva con interesse, pronto a intervenire con un’offerta che potrebbe incontrare i desideri di Calabria.

