I nerazzurri non hanno potuto ancora ufficializzare l’acquisto del difensore argentino e c’è chi dice che l’affare possa addirittura saltare.

L’Inter sta aspettando di tesserare il difensore Tomas Palacios: l’argentino è in Italia da domenica scorsa e ha anche svolto le visite mediche ma la firma tarda ad arrivare. Qualcuno sostiene che la fattibilità dell’affare non è in dubbio ma dall’Argentina arrivano voci molto preoccupanti. L’Independiente Rivadavia, la squadra che ne detiene ancora il cartellino, sta vivendo un periodo complicatissimo: il cambio di guida tecnica segna un punto di svolta nella sua stagione sportiva.

La situazione

La società ha deciso di apportare una modifica radicale alla sua guida tecnica, esonerando Martin Cicotello a causa di una serie di risultati negativi che hanno lasciato la squadra al diciottesimo posto in classifica. Con un mese intero senza vittorie, la dirigenza ha ritenuto necessario intervenire, scegliendo di affidare nuovamente la panchina ad Alfredo Berti. Questo rappresenta il terzo incarico per Berti alla guida tecnica del club.

Giuseppe Marotta

L’affare Tomas Palacios con l’Inter

La cosa riguarda anche l’Inter perché durante la conferenza stampa che ha seguito la nomina del nuovo tecnico, il presidente dell’Independiente Rivadavia, Daniel Vila, ha toccato il tema caldo relativo al futuro di Tomas Palacios. Questa giovane promessa del calcio argentino si trova al centro di trattative con l’Inter, un passaggio che potrebbe rappresentare un importante sviluppo sia per il giocatore che per il club argentino. Tuttavia, secondo le parole di Vila, l’affare è tutt’altro che concluso. Si attende una definizione nelle prossime ore, che chiarirà se Palacios intraprenderà una nuova avventura europea o se rimarrà all’Independiente Rivadavia.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG