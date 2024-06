Il Manchester United sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di Zirkzee: Il Milan rischia di perdere seriamente l’olandese.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Il profilo X di Sky Sports News evidenzia una nuova clamorosa evoluzione della situazione legata al futuro di Joshua Zirkzee.

Il Manchester United tratta con Zirkzee

La notizia emersa da Sky Sports News è in linea con quanto vi abbiamo documentato in questi ultimi giorni: il Manchester United è in corsa per Joshua Zirkzee. Se fino a qualche ora l’interesse sembrava “leggero”, ora invece si registra una netta e decisa impennata nelle contrattazioni. Il club inglese starebbe infatti contrattando con gli agenti del giocatore, dopo aver comunicato al Bologna la volontà di pagare la clausola di 40 milioni.

Joshua Zirkzee

BREAKING: Manchester United are in talks with Joshus Zirkzee’s representatives after making it clear they are prepared to meet the Bologna forward’s €40m release clause pic.twitter.com/Bf5qrsGxj7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 24, 2024

La posizione del Milan

Il Milan ha le idee molto chiare in merito alla trattativa Zirkzee. La società ha una policy che non prevede esborsi così esosi alla voce commissioni. Le richieste di Kia Joorabchian non sono in linea con i parametri che i vertici di Via Aldo Rossi si sono imposti ma, nonostante ciò, le contrattazioni proseguono in quanto il giocatore ha espresso la preferenza di continuare a giocare in Italia. Dettaglio questo che può favorire il Milan.

