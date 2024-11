Il direttore tecnico rossonero Geoffrey Moncada ha deciso e punterà già da gennaio sulla sorpresa di questa stagione per rinfoltire la sempre carente mediana rossonera. Superata la concorrenza.

Il Milan si appresta a vivere un calciomercato invernale all’insegna della ricerca di rinforzi per il centrocampo. La squadra allenata da Paulo Fonseca, impegnata su più fronti, sente la necessità di ampliare le sue opzioni in mezzo al campo dove, ad oggi, può contare su una rosa che include nomi come Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musah e il giovane Kevin Zeroli.

La linea mediana rossonera, tuttavia, si trova a dover gestire l’assenza di Ismaël Bennacer, regista di rilievo che sta recuperando da un intervento chirurgico, con rientro previsto non prima di fine gennaio.

I nomi più quotati ora non lo sono più

Tra i nomi che sono circolati nelle ultime settimane si annoverano Morten Frendrup del Genoa e Johnny Cardoso del Betis ma ora la situazione è cambiata sia per fattori tecnici che di intrecci di mercato. La tempistica rappresenta un fattore critico in questa fase e le posizioni dei due precedenti indiziati sembrano bloccate dai rispettivi club che non vogliono privarsi dei loro fari se non per offerte al momento ritenute fuori mercato. In particolare al Genoa, con l’arrivo del nuovo tecnico Patrick Vieira le cessioni sono state del tutto bloccate.

Reda Belahyane: il preferito di Moncada

Nel mirino del direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada c’è ora forte la candidatura di Reda Belahyane, centrocampista marocchino che milita nelle file dell’Hellas Verona. Nato nel 2004, il gioiello veronese si è guadagnato le attenzioni del Milan grazie alle sue prestazioni in campo, che gli hanno valso il confronto con calciatori del calibro di N’Golo Kanté e Jorginho. Acquistato dall’Hellas Verona per 500mila euro proveniente dal Nizza nel gennaio di quest’anno, Belahyane potrebbe entro breve fare il grande salto alla corte di Fonseca per una cifra che si aggira attorno ai 10 milioni di euro, con il vantaggio di detenere anche un passaporto francese, il che ne faciliterebbe l’ingaggio.

Buoni rapporti

il diavolo è consapevole che, per assicurarsi i servizi del giovane marocchino senza incappare in intoppi, è necessario agire con decisione e velocità. La buona relazione tra il club milanese e l’Hellas Verona (vedi affare Terracciano) potrebbe rivelarsi un fattore chiave in quest’ottica, come già dimostrato in precedenti operazioni di mercato. Il Milan si trova a fronteggiare un dilemma non di poco conto: tra problemi fisici di giocatori chiave e la densità di impegni stagionali, l’acquisto di un nuovo centrocampista diventa quasi imprescindibile e l’arrivo di Belahyane andrebbe quindi a colmare un vuoto significativo, garantendo al tecnico Fonseca più opzioni tattiche e una maggior copertura in un reparto cruciale del campo garantendo in più un ottima futuribilitá.

