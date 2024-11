Se Moncada ha individuato il rinforzo immediato per la mediana a Gennaio si lavora per un titolare da innestare in estate e, in quest’ottica, una cessione potrebbe dare il via a tutto.

Nel panorama calcistico italiano le opportunità di mercato spesso nascono da idee secondarie che si sviluppano a medio termine. È il caso degli ultimi discorsi fatti sull’asse Milano-Torino che hanno visto rossoneri e granata pronti a sedersi al tavolo per incastrare un affare importante.

Nell’ambito delle strategie di mercato, il Milan sembra giocare d’anticipo, con un interesse concreto per l’azzurro che potrebbe finire al centro di un giro di giocatori progettato ad arte.

Il mercato di Gennaio per costruire quello estivo

La situazione del Torino può decisamente dare una mano al Milan. La serie di sconfitte subite ha portato uno stato di allarme generale, con la partita imminente contro il Monza che è già uno spartiacque stagionale. Dopo gli infortuni degli attaccanti Zapata e Che Adams i granata sono sul mercato per cercare proprio una punta. In quest’ottica è stato chiesto per gennaio Luka Jovic al Milan che, alle prese con la pubalgia, dovrebbe rientrare entro fine anno e qui è nata l’idea di Moncada di imbastire una trattativa ad ampio raggio.

Il Milan entra in gioco per Ricci

Il Milan infatti sembra decidere di muovere passi concreti verso un obiettivo di mercato che suscita grande interesse: Samuele Ricci. Il giovane regista del Torino ha attirato le attenzioni di via Aldo Rossi, che, consapevoli delle difficoltà nel liberare il giocatore a gennaio, stanno pianificando una strategia per assicurarselo nella sessione estiva. La concorrenza non manca con squadre inglesi pronte a entrare in gioco ma i rossoneri, giocandosi la carta Jovic come acconto, credono di poter assicurarsi una prelazione sul talento già nel giro della nazionale azzurra che vede la sua valutazione crescere costantemente fino agli attuali 25 milioni di Euro. Questa mossa anticipatrice rivela l’intenzione del Milan di rafforzare il centrocampo con un elemento giovane ma già di provato talento, puntando su una strategia di lungo termine per rimanere competitivi sia in Italia che in Europa.

Soluzione giovane per gennaio

Al di lá dell’affare Ricci per cui ci si muoverà concretamente per giugno, il Milan ed in particolare modo Geoffrey Moncada, hanno pronto un innesto fresco per Gennaio sempre per il reparto con più necessità attuali: il centrocampo. Avviati i contatti col Verona per Reda Belahyane che si libererebbe già nel mercato invernale per una cifra intorno ai 10 milioni. I buoni rapporti tra Milan e Verona faciliterebbero l’affare ad un prezzo accessibile per un giocatore classe 2003 che ha decisamente ampio margini di miglioramento.

