Il club rossonero e la Fiorentina di Commosso, dopo l’affare Adli nel mercato estivo, sono club amici e le rispettive esigenze potrebbero portare ad un doppio affare tra le due società.

Nella frenesia dell’imminente calciomercato invernale, la strategia del Milan punta all’arricchimento della propria rosa, con una particolare attenzione rivolta al settore difensivo.

La scelta cade in casa rossonera su di un vice Theo Hernandez, ruolo scoperto che se correttamente integrato può offrire nuove opzioni tattiche all’allenatore Paulo Fonseca. I rossoneri stanno anche cercando di piazzare un giocatore in esubero e le due questioni potrebbero correlazionarsi.

Un opportunità che farebbe tutti felici

Il laterale atrenzionato classe 2000, rappresentava poche stagioni fa uno dei giovani italiani più promettenti nel suo ruolo. Dopo un significativo percorso nell’Empoli, il calciatore è approdato alla Fiorentina nell’estate del 2023 con un trasferimento dal valore di 10 milioni di euro, più bonus. Tuttavia, il suo impiego in viola non è stato all’altezza delle aspettative a causa della presenza di giocatori del calibro di Robin Gosens e Cristiano Biraghi, che hanno limitato le sue apparizioni in campo.

Necessitá e strategia

Il Milan considera l’opzione di portare Fabiano Parisi in rossonero attraverso un prestito con diritto di riscatto, potenzialmente fissato sulla stessa cifra spesa dalla Fiorentina per il suo acquisto la scorsa stagione. La trattativa potrebbe includere accordi bilaterali particolarmente vantaggiosi per entrambi i club, con possibile inserimento di clausole preferenziali legate al futuro del giocatore. In parallelo, si profila una duplice operazione che vedrebbe la Fiorentina acquisire Divock Origi dal Milan. L’attaccante belga, in cerca di una nuova sfida si sta allenando individualmente proprio a Firenze e potrebbe diventare il complemento ideale per Moise Kean nell’attacco viola.

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

Rilanci e questioni economiche

L’interesse del Milan offre a Parisi la possibilità di rilanciarsi in una squadra di alto profilo, dove rivestirebbe il ruolo di vice Theo Hernandez con buone possibilità di scendere in campo visti i molti impegni ravvicinati e la non certo esaltante forma stagionale del francese. Parisi risponderebbe inoltre alla necessità del Milan di avere in rosa più giocatori cresciuti nelle giovanili di club italiano. Invece le questioni economiche relative al pesante ingaggio da quattro milioni di Origi da parte della viola rappresentano un punto da valutare attentamente ma il Milan sembra disposto a facilitare l’operazione, coprendo parte dello stipendio dell’attaccante.

