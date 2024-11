Eliano Reijnders, fratello del milanista Tijani ed anch’esso calciatore in Olanda, racconta al Corriere dello Sport cosa passa nella testa del numero 14 rossonero.

In un mondo dove il calcio non è solo uno sport ma una vera e propria passione che unisce milioni di tifosi in ogni angolo del globo, le dichiarazioni che provengono dal cuore dei giocatori e dei loro cari assumono un valore particolare.

In questo contesto si inserisce la fiducia e l’entusiasmo di Eliano Reijnders, fratello di Tijjani, ormai vero e proprio faro del Milan, che in una recente dichiarazione ha offerto uno sguardo dall’ interno al momento e ai pensieri del rossonero.

L’entusiasmo di un fratello

Eliano Reijnders non nasconde il suo entusiasmo e la stima nei confronti del fratello Tijjani, che si è preso il Milan a suon di assist, gol e prestazioni. Il legame che unisce i due fratelli è tangibile, tanto attraverso le parole di Eliano, che spende elogi per le prestazioni del fratello, quanto attraverso l’affetto e il supporto costante che emerge da queste dichiarazioni. La fiducia che Eliano ripone in Tijjani e nel Milan traspare chiaramente, svelando il lato umano e passionale che accompagna la vita dei giocatori e delle loro famiglie.

Un gol che fa sognare

Il racconto dell’entusiasmo vissuto alla visione del gol di Tijjani contro il Real Madrid rappresenta un momento di pura emotività. Eliano descrive la scena con una vividezza che permette di cogliere l’intensità dell’evento, sottolineando il momento come un picco emotivo e celebrativo per entrambi. “Quando ho visto il suo gol sono saltato in piedi e ho gridato. La prima cosa che gli ho detto è stata ‘ma ti rendi conto di ciò che hai fatto?’”.

Tijjani Reijnders

Obbiettivi e fiducia

Nonostante il Milan abbia attraversato un periodo di alti e bassi, la fiducia di Eliano nel vedere la squadra risollevarsi e puntare allo scudetto non scema. La sosta rappresenta per lui e per Tijjani un momento di riflessione ma anche un’opportunità per ricaricare le energie e rientrare in campo con rinnovato vigore. L’ottimismo regna in casa Reijnders: “Il Milan batterà la Juve, magari con un gol di mio fratello. E poi andrà a caccia dello scudetto.” Queste le parole di Eliano che fanno trasparire un entusiasmo contagioso per il futuro del fratello Tijani che, dal canto suo, non vuole certo fermarsi sul più bello.

