Uno degli argomenti caldi di questo periodo riguarda il futuro di un giocatore ormai finito virtualmente fuori rosa al Milan: Luka Jovic. Il serbo, da inizio stagione alle prese con una ricorrente pubalgia che gli ha fatto accumulare solo tre spezzoni di gara, ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Non stupisce quindi che al Milan ascoltino con interesse le offerte che stanno arrivando nelle ultime settimane per un trasferimento a gennaio. Scopriamo dunque cosa c’è dietro questi contatti e quali potrebbero essere le prospettive future per Jovic.

Stallo totale a Milano

Luka Jovic non sembra trovare spazio nel progetto tecnico del club rossonero con il parco attaccanti milanista ormai delineato da altri tre elementi: Alvaro Morata, Tammy Abraham e Francesco Camarda. Con solo tre presenze in Serie A all’attivo Jovic sta affrontando un periodo di stallo, complicato ulteriormente da problemi fisici come una pubalgia che ne ha limitato il contributo in campo. Questa situazione ha indotto il giocatore a considerare opzioni che gli permettano di ritrovare continuità e visibilità, aspetti fondamentali per un calciatore alla ricerca di rilancio e basilarmente non più considerato nel proprio club.

Interesse dalla Turchia

La squadra turca del Göztepe ha recentemente manifestato un forte interesse per accaparrarsi le prestazioni di Luka Jovic. L’ex Real Madrid e Fiorentina rappresenta una potenziale opportunità di rinforzo per il club della Süper Lig turca. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo turco Fanatik, il presidente del Göztepe, Rasmus Ankersen, di origini danesi, ha già iniziato le trattative con l’entourage del giocatore, evidenziando così un intento concreto da parte del club turco ad integrare Jovic nella propria rosa.

Il Milan aspetta offerte

L’interesse manifestato dal Göztepe potrebbe rappresentare per Luka Jovic l’opportunità di rilanciarsi in una lega competitiva come la Süper Lig, trovando maggiore spazio in campo e la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità. Dall’altro lato, il Milan valuta ogni offerta per gennaio così da poter ricavare qualcosa da un giocatore in esubero e con un contratto in scadenza nel giugno 2025.

