Tiemouè Bakayoko potrebbe lasciare il Milan prima della fine del mercato estivo. Problemi nella trattativa con il Nottingham

Tiemouè Bakayoko è sempre in cima alla lista degli esuberi del Milan in questa sessione di mercato. La sua uscita non è però semplice. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il centrocampista francese ha un ingaggio di 5 milioni di euro che complica di molto le trattative con i club interessati.

Ultima squadra a farsi avanti è il Nottingham Forest, fresco di ritorno in Premier League. Il Chelsea, club proprietario del cartellino, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione.

L’articolo Milan, il Nottingham su Bakayoko: ma c’è un problema sull’ingaggio proviene da Calcio News 24.

