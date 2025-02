Milan: il nuovo acquisto ha già convinto?

Un gol, un episodio inatteso e una prestazione sorprendente: i rossoneri sperano in una seconda parte di stagione molto diversa.

Il Milan ha operato molto sul mercato a gennaio e già ieri Conceicao ha potuto raccogliere i primi frutti di questo lavoro. I rossoneri hanno battuto 2-0 l’Empoli al termine di una gara più tesa di quanto dice il punteggio per via di un’espulsione di cui si parlerà ancora molto. L’attenzione di molti era rivolta ad altri protagonisti, ma una volta in campo il numero sette rossonero ha saputo farsi notare. L’ingresso nella ripresa ha cambiato il volto della squadra, portando freschezza, intensità e una presenza offensiva difficile da contenere. Il gol, arrivato con freddezza e precisione, ha certificato le qualità per cui il club ha puntato su di lui. Oltre alla rete, ha dimostrato personalità, prendendosi responsabilità nei momenti chiave della gara e battagliando con i difensori avversari. Non ha mai abbassato il ritmo, lasciando una sensazione chiara: questo ragazzo ha tutto per lasciare il segno.

La risposta che tutti aspettavano

Al netto delle difficoltà iniziali e dell’adattamento a un calcio più tattico e fisico, la risposta è stata immediata: in poche parole la Gazzetta dello Sport è estasiata per l’esordio in campionato del nuovo bomber. Il peso della maglia non ha condizionato la prestazione, anzi, ha spinto il giocatore a dimostrare il proprio valore. I movimenti senza palla hanno aperto spazi ai compagni, la capacità di protezione del pallone ha dato respiro alla manovra e la lucidità sotto porta ha fatto il resto. Il tutto con un atteggiamento da veterano, senza timori o esitazioni. In un momento cruciale della stagione, questa prestazione potrebbe rappresentare una svolta per lui e per il Milan.

Ecco chi si prende la scena

Il protagonista della serata è stato proprio Santiago Giménez. Il centravanti messicano, entrato a gara in corso, ha trovato il primo gol in Serie A con una giocata da attaccante puro. L’impatto sulla partita è stato evidente sin dai primi minuti: ha dato alla squadra quella profondità che è mancata per larghi tratti di questa stagione. Oltre alla rete, ha avuto un ruolo decisivo anche nell’espulsione di Marianucci, da lui provocata con astuzia ed esperienza. Non è stato solo un episodio: il Milan potrebbe aver trovato la sua nuova arma offensiva.

