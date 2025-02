Empoli-Milan: la moviola della Gazzetta non spegne le polemiche

Caos in campo, proteste furiose e decisioni che fanno discutere: l’arbitro Pairetto finisce nel mirino dopo una direzione di gara piena di ombre.

Il Milan ha vinto 2-0 sul campo dell’Empoli ma la gara farà ancora parlare molto per quanto accaduto in campo e fuori, vedasi anche un gesto criptico di Leao. Il match del Castellani ha lasciato molti strascichi negativi soprattutto per la squadra arbitrale capitanata da Luca Pairetto. La gestione della partita, da parte del direttore di gara e dei suoi collaboratori, ha destato confusione e ha suscitato numerose critiche. In particolare, la Gazzetta dello Sport, nella sua moviola, ha bocciato duramente l’operato del fischietto piemontese, con un titolo che riassume perfettamente la situazione: “Troppi errori. Pairetto non ha mai la gara in pugno”.

Controversie e scelte opinabili

Le decisioni del direttore di gara sono state e sono tuttora oggetto di un ampio dibattito. La Gazzetta riconosce una corretta valutazione su un contatto iniziale subìto da Abraham, ma non risparmia critiche per la mancata ammonizione di Cacace dopo un fallo su Walker, definito “da cartellino arancione”. Sulla seconda ammonizione a Tomori, il giornale fa notare che c’è un sospetto fuorigioco non rilevato dal Var, ma sottolinea come non fosse possibile rivedere la seconda ammonizione.

Il risultato finale: una bocciatura

Il caso più complesso riguarda la gestione del contatto tra Gimenez e Marianucci, dove Pairetto ha preso una decisione considerata giusta. Il giudizio complessivo sulla prestazione dell’arbitro è severo. Il voto in pagella assegnato a Pairetto è 4: la sua prestazione è caratterizzata da un mix di errori tecnici e da una scarsissima gestione del match. La mancata ammonizione a Cacace e la non punizione della reazione di Marianucci sono ritenuti gli errori più gravi.

