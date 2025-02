I rossoneri hanno battuto l’Empoli con il risultato di 2-0 ma ci sono anche analisi che evidenziano aspetti da correggere.

Il giornalista, noto tifoso rossonero, Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube ha espresso il suo parere sulla vittoria del Milan contro l’Empoli e non solo. Il giornalista, in generale, ha dichiarato di non capire alcune critiche a Rafael Leao, ieri alla seconda panchina consecutiva. Il portoghese è entrato ed ha aperto la gara col primo gol, realizzato, tra l’altro, non con la sua abilità migliore; in tutto ciò la scelta di non inserirlo dal primo minuto è frutto di un motivo ben preciso.

Milan in evoluzione nella ripresa

Pellegatti ha evidenziato poi come il secondo tempo abbia visto un Milan trasformato. Subito dopo la rete del numero 10, Gimenez ha segnato il secondo gol, chiudendo definitivamente i giochi. Per il giornalista è notevole lo spirito con cui i rossoneri sono riusciti a reagire alle difficoltà della gara.

Le scelte tattiche sotto accusa

Pellegatti però è stato molto critico riguardo il primo tempo, che ha definito ben al di sotto delle aspettative: il Milan è parso lento e prevedibile, mentre l’Empoli ha colpito un palo interno che poteva indirizzare la partita in un altro senso. Pellegatti ha anche messo in discussione le scelte di Sergio Conceicao, in particolare la formazione iniziale che non ha convinto. Il giornalista ha parlato di un Milan troppo statico, incapace di impensierire l’Empoli nei primi 45 minuti. L’ingresso di Gimenez, Leao e Pulisic ha modificato l’assetto della squadra: il collega non è per nulla convinto della scelta di iniziare con l’ex Lille in panchina. Ci sono anche lodi per l’allenatore che, secondo Pellegatti, è stato molto freddo quando ha scelto di non effettuare sostituzioni dopo l’espulsione di Tomori: decisione che, col senno di poi, ha premiato.

Leggi l’articolo completo Milan corsaro ad Empoli ma c’è chi non è convinto e se la prende col tecnico, su Notizie Milan.