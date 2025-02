Rinnovi: il Milan punta blindare 3 giocatori ma è allarmante la situazione di un big

Il Milan si prepara a confermare i suoi pilastri, ma c’è la trattativa per un rinnovo che potrebbe cambiare tutto.

Appena concluso un mercato invernale letteralmente pirotecnico, i dirigenti del Milan non possono riposarsi. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato fa il punto sulle prossime mosse del club indicando qual è l’obiettivo principale in entrata. Secondo quanto riportato su Tuttomercatoweb, il club rossonero ha già in mente le mosse per l’estate, e le aspettative sono alte. L’intenzione del Milan è quella di rafforzarsi in vista di una nuova stagione, mirando a rinforzi mirati che possano elevare ulteriormente la squadra. Il mercato estivo si prospetta ricco di trattative e movimenti importanti, ma c’è anche molta attenzione sui rinnovi di contratti.

Rinnovi in primo piano: Maignan, Reijnders e non solo

Non solo acquisti, ma anche conferme importanti sono al centro dei pensieri del Milan. Come sottolineato da Ceccarini, le trattative riguardanti i rinnovi di Maignan e Reijnders sono ormai in fase conclusiva, con il portiere francese pronto a legarsi al club fino al 2029, mentre il centrocampista olandese seguirà con un contratto fino al 2030. Entrambi sono considerati pedine fondamentali per il futuro della squadra. Sulla situazione di Christian Pulisic c’è ottimismo, con il Milan che sembra intenzionato a prolungare il suo legame con l’attaccante esterno statunitense.

Il futuro di Theo Hernandez: possibile addio?

Al contrario, la trattativa per il rinnovo di Theo Hernandez sembra aver subìto un rallentamento. La priorità resta quella di mantenere i giocatori chiave, ma il discorso sul terzino potrebbe diventare più complesso nelle prossime settimane. La fase di stallo nelle trattative ha suscitato preoccupazioni: in base alle ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe anche decidere di fare le valigie e cercare una nuova esperienza lontano dal Milan. Le offerte non mancano, e alcuni club di alto livello sembrano pronti a investire ingenti somme per portare Theo nella propria squadra.

