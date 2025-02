Milan, un grande colpo è saltato a gennaio: in estate Furlani ci riproverà

I rossoneri hanno operato una grande sessione invernale ma in questi giorni stanno uscendo ulteriori retroscena.

Il mese di gennaio di quest’anno ha visto un calciomercato molto più frizzante del solito in Serie A e non solo. Il Milan, in particolare, è stato tra i protagonisti assoluti della sessione invernale con grandi acquisti portati a termine in attacco. Ora la dirigenza si sta focalizzando su altre operazioni. L’amministratore delegato Giorgio Furlani, nelle ultime settimane di mercato, ha lavorato su più fronti per portare un nuovo acquisto a Milano, concentrandosi in particolare su un obiettivo che avrebbe potuto cambiare il volto della squadra per il resto della stagione.

L’intento rossonero di rinforzare il centrocampo

Samuele Ricci, giovane regista del Torino e della nazionale italiana, è da tempo uno degli obiettivi principali dei rossoneri. Come rivela Calciomercato.com, i contatti tra le parti si sono intensificati, con il Milan che pochi giorni fa ha cercato di ottenere il centrocampista in prestito con diritto di riscatto da esercitare nel caso in cui si sarebbero verificati specifici obiettivi. Ricci avrebbe rappresentato una pedina importante nella squadra di Conceicao: il centrocampista è capace di dare qualità al gioco in mezzo al campo e di alzare il livello della squadra. I contatti tra il giocatore e il Milan, peraltro, si sarebbero sviluppati in modo positivo, con un accordo virtualmente raggiunto.

Il Torino tiene duro: addio rinviato

Nonostante l’intesa, il Torino ha preso una decisione chiara: il trasferimento non avverrà prima di luglio. Urbano Cairo, presidente granata, ha fatto sapere che il centrocampista non sarà ceduto a meno di un’offerta irrinunciabile. Attualmente, la richiesta del Torino sarebbe di almeno 30 milioni di euro, cifra che il Milan dovrebbe valutare con attenzione. Il rinvio dell’affare lascia in sospeso il futuro del giocatore, ma intanto il club rossonero ha preso Bondo dal Monza per non lasciare scoperta la mediana.

