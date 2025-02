L’offerta del Manchester City che scuote il mercato del Milan

Grandi club tra cui la squadra allenata da Pep Guardiola si preparano a lanciarsi sul pezzo da novanta della rosa rossonera.

La sessione di trattative invernale ha visto un Milan particolarmente impegnato, con la società che ha deciso di apportare cambiamenti significativi all’interno dell’organico. Diversi movimenti sono stati registrati, sia in entrata che in uscita, con l’intento di rafforzare la squadra in vista del futuro. La dirigenza rossonera, sempre attenta a ogni opportunità, ha preso decisioni che rispecchiano la volontà di ringiovanire la rosa e di rendere il club più competitivo. Ma il mercato non dorme mai e Ibrahimovic sta già pensando ad un nuovo colpaccio in entrata.

Possibile cessione a sorpresa in estate

Guardando alla prossima estate, il Milan si prepara a un altro periodo di intensa attività sul mercato, dove potrebbero esserci importanti cambiamenti. Tra le possibili uscite più chiacchierate c’è quella di un giocatore che ha sempre avuto un ruolo centrale nelle strategie della squadra: Theo Hernandez. Il terzino, che sta vivendo una stagione di alti e bassi, è al centro di un intricato intreccio di mercato. Con il contratto in scadenza nel 2026, la sua posizione al Milan è tutt’altro che certa.

Guardiola punta su Theo Hernandez per il Manchester City

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Teamtalk, Pep Guardiola ha messo gli occhi sul francese e lo vorrebbe come rinforzo per il suo Manchester City. Il tecnico spagnolo, in cerca di soluzioni per migliorare la sua squadra, sarebbe pronto a sfruttare la situazione contrattuale del calciatore per cercare di strapparlo al Milan a un prezzo favorevole. Se il rinnovo del contratto con i rossoneri non dovesse arrivare prima della fine della stagione, Theo Hernandez potrebbe essere messo sul mercato. Il Manchester City sarebbe disposto a investire circa 40 milioni di euro per acquistarlo, ma dovrà fare i conti con la forte concorrenza, tra cui quella del Real Madrid, che ha mostrato interesse per riportare il terzino in Spagna.

