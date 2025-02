Milan, un big potrebbe fare lo stesso percorso di Tonali: l’offerta che fa tremare i tifosi

Un trasferimento improvviso potrebbe sconvolgere il futuro del Milan: cosa c’è dietro le ultime voci di mercato?

Il Milan si trova in una situazione delicata, lontano dalla zona Champions League anche se c’è ancora la speranza di riuscire a risalire la china. La squadra, che ha già pagato un inizio di stagione complicato, non può più permettersi altri passi falsi. Ogni partita che passa diventa cruciale non solo per la classifica, ma anche per delineare le scelte di mercato future. Gli addii di alcuni giocatori, tra cui il sempre chiacchierato Rafael Leao, potrebbero essere inevitabili se la squadra non dovesse riuscire a riqualificarsi alla massima competizione europea per club. E tra i giocatori più richiesti, spicca un altro nome che sta dando molto da fare a Milanello.

Un’altra stella rischia di partire

La situazione potrebbe infatti sfociare in un’altra rivoluzione interna in casa rossonera, con il mercato a scuotere l’intero assetto della squadra. Il futuro del Milan dipende in gran parte dagli addii che potrebbero concretizzarsi a fine stagione, ma uno in particolare preoccupa i tifosi. Si tratta di un giocatore che ha conquistato la scena in questa stagione: Tijjani Reijnders, centrocampista olandese, arrivato nell’estate del 2023 dall’AZ Alkmaar. Dopo l’investimento di 20 milioni da parte del Milan, Reijnders ha ripagato ampiamente la fiducia con prestazioni di altissimo livello, diventando uno dei centrocampisti più promettenti a livello mondiale. La sua esplosione potrebbe ora attrarre le attenzioni di grandi club, pronti a offrirgli un futuro lontano da Milano.

Il Newcastle punta su Reijnders: l’ipotesi di mercato si fa concreta

Come riporta Milan Live, il Newcastle sembra aver messo gli occhi su di lui, pronto a portarlo in Premier League la prossima estate. Un’operazione che potrebbe concretizzarsi qualora i Magpies avanzassero un’offerta irrinunciabile, considerando che la valutazione di Reijnders si aggira intorno ai 60 milioni di euro. La cifra, vicina a quella che il Milan accettò per Tonali, non potrebbe passare inosservata e metterebbe il club davanti a una scelta difficile. Ora come ora si tratta di indiscrezioni: l’olandese è molto felice a Milano e, per sua stessa ammissione, è vicinissimo al rinnovo di contratto.

