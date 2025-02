Il Milan pronto a perdere Maignan? Un top club prepara una mossa clamorosa

Un clamoroso intreccio di mercato potrebbe sconvolgere il futuro del Milan.

Un quadro preoccupante si profila per il Milan nelle prossime settimane, con scenari che potrebbero stravolgere la squadra. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, una delle situazioni più delicate riguarda il portiere Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero, che ha mostrato una grande solidità in queste stagioni, potrebbe presto trovarsi al centro di un clamoroso intreccio di mercato. Le voci, che si sono intensificate ultimamente, vedono il Milan di fronte a una possibile perdita, proprio come avvenuto per Donnarumma. Maignan, infatti, potrebbe seguirne le orme e lasciare Milano; il club prepara le contromosse ma gli scenari sono molteplici.

Milan e PSG, scelte cruciali in arrivo

Il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un portiere di alto livello in vista della prossima stagione, sembra avere messo nel mirino proprio Maignan. Con Gianluigi Donnarumma in partenza, il club parigino sta valutando con attenzione le opzioni disponibili, tra cui appunto il portiere del Milan. La situazione si complica ulteriormente dal momento che sia Maignan che Donnarumma sono in scadenza di contratto nel 2026. Il rinnovo con il Milan non sembra imminente, e questo apre la strada a scenari imprevedibili, con il PSG pronto a mettere in difficoltà il club rossonero con un’offerta che potrebbe essere difficile da rifiutare.

Maignan pronto a tornare a casa: il PSG è in agguato

Nel caso in cui Donnarumma lasciasse definitivamente il PSG, Mike Maignan potrebbe essere l’erede perfetto per il club francese. Questo intreccio di mercato, se dovesse concretizzarsi, vedrebbe il portiere rossonero fare ritorno a Parigi, dove è nato e cresciuto. L’idea di vedere Maignan, attualmente considerato uno dei migliori portieri in Europa, vestire la maglia del PSG sta prendendo piede. Per il Milan, un eventuale addio di Maignan potrebbe aprire una nuova fase di cambiamenti, con la società costretta a trovare un sostituto di qualità in un’estate che si preannuncia caldissima.

