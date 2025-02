Milan: Tomori resta in bilico, spunta uno scenario del tutto inedito

Il destino di Fikayo Tomori è appeso a un filo: l’inglese più volte a gennaio è stato sul punto di partire, cosa succederà a giugno?

Sergio Conceicao, oltre ad occuparsi delle cose di campo, sta dando le sue indicazioni sul mercato per la prossima stagione, con l’intento di rinforzare la squadra su più fronti. La sua attenzione si concentra su rinforzi strategici in difesa, con un’analisi approfondita dei giocatori che potrebbero contribuire a una nuova fase della squadra. In particolare, l’allenatore ha posto l’accento su alcune scelte che potrebbero sorprendere non poco: di una abbiamo già parlato.

Il futuro dell’inglese nel mirino

Fikayo Tomori, difensore centrale che a inizio gennaio sembrava destinato a lasciare il Milan, ha saputo guadagnarsi la riconferma grazie a prestazioni convincenti, tra cui un’ottima prova nel derby contro l’Inter. L’inglese giocava pochissimo con Fonseca ed è stato vicinissimo sia alla Juventus che al Tottenham. Ora la sua ritrovata solidità al centro della difesa ha spinto la dirigenza a riconsiderare la sua posizione: sembrerebbe, insomma, che il giocatore sia riuscito a rientrare nei piani a lungo termine.

Sergio Conceicao riscrive il futuro dell’ex Chelsea

Come riporta Milan Live, Conceicao ha chiesto espressamente il rinnovo per Tomori, ritenendolo una figura imprescindibile per il futuro della squadra. La richiesta di un prolungamento del contratto dimostra come l’allenatore abbia fiducia nelle sue capacità, puntando sulla sua esperienza per rafforzare la difesa rossonera. E in effetti, l’ex Chelsea sta giocando titolare il più delle volte nelle ultime settimane. Nel frattempo, il Milan sta valutando la possibilità di cedere un altro centrale, con Malick Thiaw che potrebbe essere il sacrificato: il tedesco sta attirando l’interesse di diversi club europei. La situazione si deciderà nelle prossime settimane, quando sarà chiaro quale direzione prenderà il mercato del club.

