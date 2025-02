Colpo di scena Tomori, squalifica revocata? L’incredibile precedente accende la polemica: la mossa che può cambiare tutto

Colpo di scena Tomori, squalifica revocata? Spunta un precedente che accende la polemica: ecco cosa può accadere.

Nell’ultimo confronto di campionato, la partita tra Empoli e Milan ha attirato l’attenzione non solo per le dinamiche di gioco, ma per un episodio arbitrale che ha suscitato polemiche e dubbi sull’applicazione delle regole del calcio, soprattutto per quanto riguarda l’uso del VAR e la gestione del fuorigioco. Al 55° minuto, il difensore del Milan, Fikayo Tomori, è stato espulso dopo aver ricevuto un secondo cartellino giallo per un fallo su Lorenzo Colombo, attaccante dell’Empoli. Questo evento non solo ha influito sull’esito della partita, ma ha anche riacceso il dibattito sulle decisioni arbitrali e sul loro impatto sulle gare. Il Milan ha poi vinto la partita 2-0, grazie ai suoi gioielli in attacco, tra cui ha brillato il neo acquisto Joao Félix attorno al quale stanno montando indiscrezioni davvero clamorose, soprattutto dopo l’ultima voce circolata nelle ultime ore.

Espulsione contestata a Empoli: i fatti

Durante il match tra Empoli e Milan, un episodio ha diviso l’opinione pubblica e sollevato questioni sull’equità delle decisioni arbitrali. Al centro della controversia c’è l’espulsione di Fikayo Tomori, il difensore del Milan, ad opera dell’arbitro Pairetto. La decisione di mostrare il secondo cartellino giallo e di conseguenza il rosso a Tomori per un fallo su Lorenzo Colombo ha generato molteplici discussioni. Sebbene il fallo fosse evidente e meritevole di sanzione secondo gli osservatori, ciò che è stato messo in dubbio è la posizione di Colombo al momento del fallo, con vari fermo immagine che suggeriscono un possibile fuorigioco. Tuttavia, il VAR, che ha il compito di assistere l’arbitro nelle decisioni più complesse e discutibili, per regolamento non può intervenire in situazioni che riguardano il secondo cartellino giallo. Questa limitazione nel regolamento potrebbe aver ingiustamente penalizzato Tomori e, di conseguenza, il Milan. In queste ore è emerso un precedente che accende ancor di più la polemica e che potrebbe portare a una clamorosa revoca della squalifica.

Squalificata revocata? Il precedente che accende la polemica

Ricordando un caso del 2017 che vide protagonista Sulley Muntari, espulso ingiustamente, viene naturale chiedersi se il Milan potrà fare ricorso contro l’espulsione di Tomori, e in caso affermativo, se sarà possibile una revoca della squalifica. Nel caso di Muntari, la Corte d’Appello della FIGC aveva accolto il ricorso, dimostrando che esiste un precedente per la revisione di decisioni arbitrali qualora siano contestate e ritenute ingiuste. La questione aperta riguardando il caso di Tomori fa emergere la possibilità di un nuovo confronto con le regole e l’interpretazione delle stesse all’interno del calcio italiano. Resta da vedere, spiega Sportmediaset, se il Milan accetterà la squalifica del difensore inglese e se vorrà opporre ricorso. Le prossime ore saranno in tal senso decisive.

