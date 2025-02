Sì al Milan per 40 milioni, l’affare si “chiude” a questa cifra: svelata la mossa del Club per il colpo da sogno

Sì al Milan per 40 milioni, l’affare si “chiude” a questa cifra. Spunta il piano rossonero per un nuovo affare pronto a far sognare i tifosi.

Il Milan festeggia la vittoria contro l’Empoli, con una prestazione di alto livello dei suoi attaccanti: Joao Félix, Pulisic, Leao e Gimenez. Il mercato ha dato una spinta decisiva alla stagione rossonera, e le voci parlano di una sessione estiva ancora più esplosiva. Con Ibrahimović e Mendes al timone, i lavori sono in corso per rinforzare ulteriormente la squadra, si parla addirittura di quattro nuovi profili pronti a entusiasmare i tifosi, per un futuro sempre più ambizioso. Il Milan punta a diventare protagonista anche nelle prossime sfide, con una rosa che potrebbe fare la differenza.

Obiettivo Champions e un nuovo colpo da 40 milioni

L’obiettivo immediato del Milan è superare i play-off di Champions e conquistare il pass per gli ottavi, sfidando il Feyenoord. Le buone prestazioni viste a Empoli alimentano l’entusiasmo e la fiducia. Nonostante il focus sia sulla competizione europea, il mercato resta sempre un tema caldo, anche se sotto traccia. Le ultime indiscrezioni parlano di un colpo in canna dall’altissimo potenziale di talento, con il Milan pronto a investire circa 40 milioni per rinforzare la squadra. Le grandi manovre sono già in corso, e il club rossonero sembra intenzionato a non fermarsi, puntando sempre più in alto nella prossima stagione.

Nuovo colpo da sogno: il Milan tenta il colpaccio da 40 milioni

La dirigenza del Milan sta valutando attentamente la formula più conveniente per mantenere Joao Felix entro i propri ranghi. Essendo arrivato con un prestito oneroso di 5 milioni di euro senza diritto di riscatto, la sua situazione contrattuale attuale prevede un ritorno al Chelsea al termine della stagione. Tuttavia, se il giocatore riuscirà a confermarsi su alti livelli, il club meneghino potrebbe avviare trattative per un nuovo prestito o per l’acquisto definitivo. Si sta considerando infatti l’ipotesi di un prestito oneroso di 8-10 milioni con un’opzione di riscatto fissata tra i 30 e i 35 milioni di euro – scrive Milanlive.it – da esercitare entro giugno 2026. Questa soluzione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per tutte le parti coinvolte e permetterebbe al Milan di valutare il giocatore nel medio termine senza impegni immediati onerosi. L’aspetto finanziario è fondamentale in questa negoziazione. Il Chelsea, avendo speso 52 milioni per l’acquisto di Felix dall’Atletico Madrid, punta a non registrare una minusvalenza significativa sul giocatore. Al 30 giugno 2026, il valore residuo del calciatore nel bilancio dei Blues scenderà a 31,2 milioni, rendendo la cifra di riscatto proposta dal Milan potenzialmente allettante. Inoltre, i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare l’esito positivo delle trattative.

