Milan, il punto sui giocatori in prestito

Saelemaekers, Morata, Kalulu e Okafor: ecco il rendimento e le prospettive dei giocatori rossoneri in prestito, tra prestazioni altalenanti e addii ormai vicini.

L’addio di Alexis Saelemaekers ha rappresentato uno dei primi segnali di un mercato non privo di criticità per il Milan. Il belga era un profilo molto apprezzato da Fonseca, che avrebbe voluto trattenerlo, ma la società ha scelto la via dello scambio di prestiti con Tammy Abraham. Una decisione che oggi, alla luce delle difficoltà rossonere sulle fasce, continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Le sorprese non finiscono qui, in quanto sono tanti i nomi presi in considerazione per la sessione estiva di calciomercato che si prospetta una delle più attesa degli ultimi anni.

Morata e Kalulu: due casi diversi, stesso esito?

Tra i prestiti più clamorosi della stagione c’è sicuramente quello di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, sbarcato a Milanello dopo l’Europeo vinto, non ha mai veramente convinto. Solo sei mesi in rossonero, prima del passaggio al Galatasaray, dove ha già timbrato il cartellino tre volte in sei partite. Più discussa ancora la cessione di Pierre Kalulu alla Juventus: il difensore è stato frenato dai soliti infortuni, ma con i bianconeri ha comunque collezionato 32 presenze e il suo riscatto sembra scontato.

Okafor, un addio che pesa

Noah Okafor è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima sessione di mercato. Alternato spesso a Leao da Fonseca, lo svizzero non ha mai davvero brillato, realizzando solo un gol e due assist in 17 presenze. Una situazione che ha spinto il club a cederlo al Napoli nell’ultimo giorno di mercato. La sua partenza ha lasciato un vuoto nelle rotazioni offensive del Milan, che ora si interroga sulla bontà delle scelte fatte. Ci sono anche altri rossoneri in prestito: non dimentichiamoci di Devis Vasquez, in prestito all’Empoli con diritto di riscatto a 800mila euro, Kevin Zeroli, in prestito secco al Monza, Tommaso Pobega, in prestito al Bologna con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, Marko Lazetic, in prestito secco al TSC Backa Topola e a completare la rassegna Yacine Adli, in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto a 10,5 milioni di euro.

