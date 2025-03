Milan, prima svolta: nuovo accordo per il futuro

Il viaggio di Furlani porta i primi benefici a livello economico: arriva l’accordo fino al 2030 con uno sponsor arabo

Mentre i rossoneri sono impegnati in nazionale, la società non si ferma e guarda al futuro. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha preso un volo per Dubai e ha rimandato i discorsi per il nuovo direttore sportivo alla prossima settimana. A questa decisione non prenderà parte Zlatan Ibrahimovic, che è uscito ridimensionato dalla faida con il dirigente italiano e rimarrà a fare il consulente per Gerry Cardinale, senza grande importanza nell’area sportiva. Non sono esclusi, però, dei ribaltoni in società: la situazione è in divenire.

Furlani vola a Dubai per il Milan

Ormai si è capito chi comanda in società: Giorgio Furlani non è solo un abile gestore delle risorse economiche, ma è anche chi prende le scelte importanti per quanto riguarda il campo. Questa stagione non testimonia a suo favore ma c’era confusione tra il suo ruolo e quello di Ibrahimovic, adesso che è tutto chiarito vedremo il livello del dirigente italiano. L’amministratore delegato rossonero, intanto, svolge al meglio il suo compito a livello finanziario: in questa settimana a Dubai ha incontrato diversi sponsor, stringendo nuovi accordi molto importanti per il Milan.

Milan, avanti con Emirates

Il rapporto tra Emirates e il Milan è nato nel 2007 quando i rossoneri erano sul tetto d’Europa e continua ancora oggi con il Diavolo al nono posto in Serie A. L’accordo attuale scadrebbe nel 2026, ma l’incontro con Furlani e l’analisi dei dati sul successo del Milan in Medio Oriente e nel nord Africa (Il Diavolo è la squadra italiana più seguita), hanno portato lo sponsor a rinnovare fino al 2030; il contratto farà incassare 30 milioni all’anno ai rossoneri. Furlani ha incontrato anche altri partner come Kerzner International (leader nel settore degli hotel di lusso) e CFI Financial Group, ottenendo consensi sull’andare avanti in questo rapporto proficuo. Se il Milan in campo non va benissimo, lo stesso non si può dire per la parte commerciale: il club di via Aldo Rossi vola da quel punto di vista.

