Allegri è già il nuovo allenatore del Milan: le cifre dell’accordo

Il Milan si trova a un bivio cruciale della sua stagione: dopo un’annata deludente, la dirigenza rossonera è al lavoro per ricostruire un progetto vincente. La ricerca di un nuovo allenatore e di un direttore sportivo è diventata la priorità per il club di via Aldo Rossi, deciso a invertire la rotta e riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. L’amministratore delegato Giorgio Furlani, forte del sostegno del patron Gerry Cardinale, sta conducendo i colloqui per definire le figure chiave del futuro. L’obiettivo è chiaro: ridare al Milan un’identità forte, puntando su esperienza e conoscenza della Serie A, elementi che negli ultimi anni sembrano essere mancati. La tifoseria, delusa dai risultati altalenanti, attende con ansia segnali concreti di cambiamento.

Allegri in pole: esperienza e familiarity per il Diavolo

Tra i nomi accostati alla panchina rossonera, Massimiliano Allegri spicca come il candidato principale. Il tecnico livornese, fermo dopo l’addio alla Juventus, è visto come l’uomo ideale per rilanciare il Milan grazie alla sua comprovata esperienza e al suo passato con il club. Allegri, che ha già guidato i rossoneri tra il 2010 e il 2014 vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana, conosce bene l’ambiente di Milanello e sa come gestire spogliatoi complessi. La sua capacità di ottenere risultati anche in contesti difficili, come dimostrato durante il periodo delle penalizzazioni alla Juventus, lo rende una scelta strategica. La dirigenza apprezza il suo profilo pragmatico e la sua abilità nel valorizzare i talenti già presenti in rosa, come Leao e Theo Hernandez.

Le cifre dell’accordo: un investimento per il futuro

Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo tra il Milan e Allegri sarebbe ormai in fase avanzata. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto triennale, con un ingaggio che si aggira intorno ai 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Una cifra significativa, ma che riflette la volontà del club di puntare su un allenatore di spessore per aprire un nuovo ciclo. Sul tavolo non ci sarebbero richieste di rivoluzioni di mercato: Allegri avrebbe dato il suo assenso lavorando con l’attuale rosa, chiedendo solo pochi innesti mirati. Questo approccio pragmatico piace alla proprietà, che vede nel ritorno del livornese una garanzia di stabilità e competitività immediata. Il Milan si prepara così a riaccogliere un vecchio condottiero, sperando che il passato glorioso si trasformi in un presente di successi.

