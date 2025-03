A Milanello si comincia a programmare il prossimo calciomercato, fra entrate e uscite.

In casa Milan si sta cominciando a ragionare su quali siano i giocatori dentro al progetto e quali siano quelli fuori. Si sta ragionando anche sulla situazione di Camarda, ma non solo. Sono tanti i giocatori che il Milan ha in prestito con opzione di riscatto in giro e, oltre ai giocatori in rosa, bisognerà ragionare anche su di loro. Fra questi c’è anche Bennacer.

Bennacer resta a Marsiglia o torna a Milano?

L’algerino dopo aver ammesso di essere stato lui a voler lasciare il Milan è al centro delle discussioni societarie dei marsigliesi. Infatti a Marsiglia stanno decidendo in questi giorni se confermare o meno Roberto De Zerbi. Le probabilità di conferma del tecnico sono altissime e con loro il riscatto di Bennacer, sul quale il tecnico punta molto.

Tesoretto dai riscatti?

Il Milan avrà bisogno di fare un mercato monstre e sarà fondamentale avere più budget possibile. In questo senso il riscatto di Bennacer dovrebbe fare comodo. Il Marsiglia se vuole trattenere il giocatore dovrà versare nelle casse rossonere 12 milioni di euro e sembra molto probabile che questo accada. In totale il Milan spera di ricavare da tutti i riscatti una cifra non inferiore ai 120-130 milioni di euro. Quel budget sarà poi reinvestito ovviamente nel mercato in modo da finalizzare colpi di assoluto livello in entrata. Urge però un DS in grado di organizzare il tutto.

Leggi l’articolo completo Bennacer torna al Milan? Lo scenario più probabile…, su Notizie Milan.