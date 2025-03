Il Milan potrebbe essere ceduto agli arabi: il giornalista spiega il piano

La crisi societaria del Milan apre scenari sul futuro del club: l’ipotesi di una cessione agli arabi prende quota, ma i tempi restano incerti.

Il Milan attraversa una fase delicata non solo sul campo, ma anche a livello societario. Dopo l’addio di Maldini, la squadra sembra aver perso una direzione chiara, tra l’altro in questi giorni si stanno facendo sempre più concrete le possibilità di un ritorno in società della stella milanista. Giorgio Furlani è stato confermato alla guida dell’area sportiva, ma i risultati degli ultimi due anni restano deludenti. In estate si ripartirà da un nuovo direttore sportivo, ma le incognite rimangono.

Voci di cessione: l’indiscrezione di Carlo Festa

Negli ambienti finanziari circolano rumors sul possibile passaggio di proprietà del Milan. Carlo Festa, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha confermato che non ci sono trattative avanzate, ma la possibilità che Cardinale venda nei prossimi mesi è concreta. Festa ha spiegato che gli americani in Serie A hanno avuto successo solo quando si sono affidati a dirigenti di alto livello come Maldini e Marotta.

Gli investitori arabi sullo sfondo

Secondo quanto rivelato dallo stesso Festa, uno dei possibili scenari vede l’ingresso di capitali arabi nella proprietà rossonera. Nonostante la mancanza di segnali immediati, il giornalista ha confermato che l’area del Golfo è tra quelle considerate per una futura cessione. Intanto, anche l’Inter potrebbe presto cambiare proprietà, ma solo dopo una possibile uscita di scena di Cardinale dal Milan. Lo scenario resta aperto, in attesa di sviluppi concreti.

