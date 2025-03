Milan, 150 milioni per due big: nuova rivoluzione in vista?

Il Milan guarda già al futuro: pressing dalla Premier su due giocatori chiave, ma i rossoneri non vogliono smantellare.

Nonostante la vittoria della Supercoppa, la stagione del Milan continua a lasciare l’amaro in bocca. La corsa Champions è complicata e l’Europa League resta una speranza, ma in casa rossonera tiene banco il futuro di alcune stelle. I senatori dello scudetto della stagione 2021-2022 stanno vivendo un’annata al di sotto delle aspettative: da Maignan a Tomori, passando per Theo Hernandez e Leao, nessuno appare oggi sicuro di restare. Si parla altresì di un clamoroso e gradito ritorno nella sessione di mercato estiva. A fare la differenza finora sono stati soprattutto Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, i due veri trascinatori di questa complessa stagione.

Reijnders e Leao nel mirino della Premier

Il centrocampista olandese ha attirato l’attenzione di diversi club inglesi dopo un’annata da protagonista, culminata con il gol in nazionale contro la Spagna. Arsenal e Manchester City seguono da vicino il giocatore, ma il Milan lo ha recentemente blindato con un rinnovo fino al 2030. Anche il Chelsea resta vigile e potrebbe tentare un colpo che includa Rafael Leao. Entrambi i giocatori sono valutati tra i 75 e gli 80 milioni ciascuno, motivo per cui i si parla sul piatto di un’offerta da circa 150 milioni in totale.

Chelsea pronto al maxi investimento

La strategia dei londinesi potrebbe includere anche contropartite tecniche come Carney Chukwuemeka, centrocampista in rientro dal Borussia Dortmund e già seguito in passato dai rossoneri. Occhi puntati anche sull’esterno offensivo Noni Madueke, giovane talento classe 2001 che potrebbe rientrare nei dialoghi tra i due club. La dirigenza milanista, tuttavia, non ha intenzione di smantellare la squadra e cercherà di trattenere i propri gioielli, soprattutto Reijnders, ritenuto un elemento chiave per il futuro progetto sportivo del Milan.

