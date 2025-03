Sì al Milan a stipendio dimezzato: trovato l’incredibile accordo per il colpaccio rossonero

Sì al Milan a stipendio dimezzato. L’ultima voce riporta di un accordo ormai a un passo dal potersi considerare ufficiale.

Il Milan non perde tempo e inizia a programmare il futuro. Furlani è già al lavoro, nonostante le voci su una possibile cessione del club che agitano le acque rossonere. Le prossime mosse saranno decisive, fondamentali per i primi passi del nuovo Milan che verrà. La società è concentrata su un progetto ambizioso, con l’obiettivo di rinforzare la squadra. Un primo colpo sembra ormai raggiunto: un giocatore sarebbe pronto a dimezzarsi lo stipendio pur di dire sì ai rossoneri. La sfida per il futuro è iniziata, e ogni decisione avrà un impatto significativo sulle prossime stagioni.

La complicata situazione dei contratti

Le trattative per il rinnovo dei contratti di Theo Hernandez e Mike Maignan tengono banco nelle ultime settimane. Entrambi i calciatori francesi sono legati al club rossonero con accordi che scadono nel 2026, ma le trattative hanno preso direzioni diverse. Con Maignan, il Milan aveva raggiunto un accordo per un contratto da cinque milioni di euro netti, più bonus. Tuttavia, le recenti prestazioni del portiere hanno suscitato dubbi nella dirigenza, rallentando la formalizzazione dell’accordo. Diversamente, per Theo Hernandez, l’ipotesi di un rinnovo sembra ancora più complicata, con il club che appare riluttante ad accogliere le richieste economiche dell’entourage del giocatore.

Sì al Milan a stipendio dimezzato

In questo clima di incertezza, una figura emerge con forza dalle recenti dichiarazioni e prestazioni: Alessandro Florenzi. L’ex giocatore della Roma, con esperienze anche al PSG e al Valencia, si è imposto non solo come figura chiave in campo, ma anche come leader nello spogliatoio, come evidenziato dalle sue recenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. La presenza di Florenzi, particolarmente apprezzata in un contesto in cui gli italiani in rosa sono pochi, ha coinciso con un’inversione di marcia per il Milan, che ha visto il proprio rendimento migliorare significativamente. Nel quadro delle trattative contrattuali, il caso di Florenzi rappresenta una svolta inaspettata. Nonostante non sia previsto un rinnovo al livello dello stipendio attuale, stimato in circa tre milioni di euro netti – scrive Milanlive.it – il giocatore potrebbe accettare una proposta significativamente inferiore, intorno a 1,5 milioni di euro. Tale soluzione, oltre a rettificare le finanze del club, dimostra l’attaccamento di Florenzi alla maglia rossonera e il suo desiderio di contribuire al progetto sportivo del Milan, mettendo in luce la sua statura di vero leader.

