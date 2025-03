“Voglio andare in Spagna”, addio al Milan annunciato: la decisione del talento spiazza i rossoneri, salta tutto

“Voglio andare in Spagna”, addio al Milan annunciato. L’ultima voce lo allontana, forse in mode decisivo, dai rossoneri.

Il Milan si avvia a dare avvio a un nuovo corso, con scelte forti e importanti per rilanciare le ambizioni di vittoria che in questa stagione sono state, purtroppo, ampiamente tradite dai risultati. La dirigenza sta lavorando per costruire una squadra competitiva e pronta a lottare per traguardi più alti. Tuttavia, il futuro potrebbe non prevedere la presenza di Leao, con alcune indiscrezioni che parlano di uno “scambio” clamoroso. Il prossimo mercato estivo si preannuncia quindi come un momento cruciale, capace di determinare le sorti rossonere per le stagioni a venire.

Le grandi manovre in Casa Milan

Il Milan, alla ricerca di un rilancio dopo una stagione deludente, punta a rinforzarsi con il calciomercato estivo. Consapevole degli errori passati, il club meneghino è deciso a non ripeterli, focalizzandosi sul rafforzamento della linea offensiva. L’acquisto di Santiago Gimenez per circa 35 milioni di euro segna un primo passo concreto, ma persiste l’incertezza sul completamento dell’attacco, necessitando di ulteriori mosse strategiche. Le questioni contrattuali sono un aspetto critico, in particolare per Tammy Abraham, il cui futuro dipende dalla trattativa con la Roma e dal pesante ingaggio. Nel frattempo, la dirigenza resta vigile sul mercato, gestendo anche la situazione legata al nuovo direttore sportivo, con Fabio Paratici in pole position.

“Voglio andare in Spagna”, addio al Milan annunciato

Il profilo di Jonathan David aveva suscitato l’interesse milanista; tuttavia, la trattativa per l’attaccante canadese sembra allontanarsi sempre più. La decisione del giocatore di non rinnovare il contratto con il Lille e la sua apertura verso altre destinazioni rendono il suo arrivo a Milanello un’ipotesi sempre meno probabile. Con 23 gol e 10 assist in questa stagione, David rappresenterebbe un innesto di qualità, ma la sua predilezione per la Liga e le dinamiche economiche associate al suo trasferimento orientano il suo futuro lontano dalla Serie A, nonostante l’interesse manifestato anche da altre grandi italiane. In particolare Footmercato riporta le parole dell’attaccante canadese: “Sono cresciuto guardando molto la Liga ed è il mio campionato preferito. È il campionato che ho più amato guardare, quindi un giorno mi piacerebbe giocare lì“.

Leggi l’articolo completo “Voglio andare in Spagna”, addio al Milan annunciato: la decisione del talento spiazza i rossoneri, salta tutto, su Notizie Milan.