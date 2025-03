Scambio a sorpresa col Napoli, Okafor la chiave per il colpaccio: la rivelazione sull’incredibile cambio maglia a giugno

Scambio a sorpresa col Napoli: Okafor protagonista del colpaccio. Ecco chi potrebbe vestire la maglia rossonera a giugno.

Nella vibrante atmosfera che precede il ritorno in campo della Serie A, con la sua carica di aspettative e di sogni per le squadre che ambiscono ai vertici della classifica, emergono scenari mercantili che potrebbero influenzare direttamente le dinamiche del campionato. L’ultima voce che scuote il mondo Milan riguarda Leao che potrebbe lasciare il Milan, al centro di un clamoroso scambio di mercato internazionale. Non solo però, perché avanza un nuovo scenario davvero inatteso scenario tra il Milan e il Napoli, in particolare riguardo al futuro dell’attaccante svizzero, Noah Okafor.

Il nodo Okafor nella strategia del Napoli

La possibilità che Okafor possa rimanere a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione si scontra con l’ostacolo finanziario rappresentato dalla cifra necessaria per il suo riscatto, che si aggira intorno ai 23,5 milioni di euro. Nonostante l’alta valutazione, l’interesse del tecnico degli azzurri, Conte, per il talento svizzero non sembra affievolirsi, delineando così un panorama in cui la volontà sportiva si scontra con le limitazioni economiche.

Scambio a sorpresa col Napoli: Okafor protagonista del colpaccio

L’interesse del Milan per rafforzare la propria rosa potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare la situazione di stallo che caratterizza il futuro di Okafor. La possibile inclusione di Giovanni Simeone – valutato circa 10 milioni – in uno scambio con il Napoli emerge – scrive SpazioMilan.it – come una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato, il Milan otterrebbe un attaccante di supporto, elemento che si rende necessario dopo l’addio di Abraham, mentre dall’altro, il Napoli avrebbe l’opportunità di ridurre l’investimento economico per Okafor, beneficiando al contempo dell’arrivo di un giocatore desideroso di riscatto dopo una stagione in chiaroscuro.

