Rivoluzione Milan: Cardinale fa piazza pulita e ne caccia otto

La stagione del Milan ormai può già considerarsi un fallimento. Nonostante la vittoria della Supercoppa e la possibilità (remota) di vincere anche la Coppa Italia i rossoneri erano chiamati a fare molto di più, in Champions come in Serie A. E mentre si parla addirittura di un possibile cambio di proprietà del Milan, Cardinale si prepara alla rivoluzione. Oltre all’allenatore saranno in molti a lasciare il Milan. sarà la terza rivoluzione nel giro di una stagione, servirà stavolta?

Il Milan pronto a cambiare faccia, di nuovo

Emerson Royal, Fikayo Tomori, Theo Hernandez, Riccardo Sottil, Samuel Chukwueze, Joao Felix, Tammy Abraham e Luka Jovic. Saranno questi molto probabilmente i nomi a lasciare il Milan nella prossima finestra di calciomercato. I rossoneri l’anno prossimo saranno chiamati a riscattare il fallimento di questa stagione e un cambio radicale sembra quasi necessario. Alcuni fra questi giocatori sono in prestito con opzione al diavolo, e non saranno riscattati; altri saranno ceduti in modo tale da generare un utile reinvestibile nel mercato. Per il tesoretto però la dirigenza ha un piano ben preciso…

Obbiettivo tesoretto

Il Milan prima di comprare sarà obbligato a vendere. L’incasso complessivo che arriverà dalle cessioni sarà riutilizzato per l’acquisto di top player. Oltre ai giocatori precedentemente citati, che potrebbero fruttare poco meno di 100 milioni, gran parte dei profitti arriveranno da giocatori già fuori dai progetti, e dalla rosa, del Milan. Infatti se venissero riscattati tutti i giocatori in giro in prestito con diritto di opzione il diavolo incasserebbe circa 120 milioni, che uniti agli altri 100 fanno 220 milioni totali.

