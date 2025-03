Quella voce clamorosa di Reijnders pronto a firmare col Real

Reijnders, talento rossonero nel mirino del Real Madrid. Il Milan lo blinda fino al 2030, ma le sirene spagnole suonano forte: addio nel 2025?

Negli ultimi mesi, il nome di Tijjani Reijnders è diventato sinonimo di eccellenza nel centrocampo del Milan. L’olandese, arrivato in rossonero nell’estate 2023 dall’AZ Alkmaar per 20 milioni di euro, si è imposto come uno dei migliori talenti della Serie A e d’Europa, attirando l’attenzione di club di prima fascia. Tra questi, il Real Madrid sembra essere in prima linea, pronto a scommettere su di lui per rinforzare la propria mediana. Con il recente rinnovo contrattuale fino al 2030, il Milan ha cercato di blindare il suo gioiello, ma le sirene spagnole potrebbero cambiare il destino del giocatore. Siamo di fronte a una possibile cessione che scuoterebbe il mercato estivo del 2025?

Un profilo ideale per i Blancos

Reijnders ha dimostrato di possedere tutte le qualità che il Real Madrid cerca in un centrocampista moderno: visione di gioco, dinamismo, capacità di inserimento e una freddezza sotto porta che lo ha portato a segnare 13 gol in 42 partite con il Milan in questa stagione. La sua prestazione al Bernabeu contro i blancos, con un gol e 51 passaggi riusciti su 52, ha lasciato un’impronta indelebile, convincendo gli osservatori madrileni. Voci di corridoio parlano di un interesse concreto, con il Real che lo vedrebbe come un’alternativa più economica a Florian Wirtz, valutato oltre 120 milioni. Il Milan, però, non intende lasciarlo partire facilmente: si parla di una richiesta minima di 60 milioni di euro, una cifra che testimonia il valore triplicato del giocatore in meno di due anni.

Il Milan tra orgoglio e necessità

Per il Milan, cedere Reijnders sarebbe un duro colpo, ma non un’ipotesi irrealizzabile. Il club rossonero sta vivendo una stagione altalenante e, senza la qualificazione alla Champions League, potrebbe essere costretto a sacrificare un big per esigenze di bilancio. Reijnders, che si sente a casa a Milano, ha espresso gratitudine ai tifosi e alla società, ma un’offerta irrinunciabile dal Real Madrid potrebbe tentarlo. La dirigenza, guidata da Furlani e Moncada, è decisa a costruire un futuro attorno a lui, ma il richiamo del Bernabeu e la prospettiva di una plusvalenza significativa potrebbero cambiare le carte in tavola. L’estate 2025 si preannuncia calda: il Milan riuscirà a trattenere il suo numero 14?

