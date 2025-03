Allegri-Milan? Nulla di vero. Pedullà annuncia un nome a sorpresa

Mentre si cominciano a programmare le entrate e le uscite del prossimo mercato va risolta la questione allenatore.

Il Milan sta programmando la prossima stagione e starebbe pensando di sacrificare due big del club per una bella somma. Nel mentre però va risolta la questione allenatore. Ormai, dalla sconfitta contro il Bologna, tutti sono consapevoli che Conceiçao non sarà l’allenatore del Milan il prossimo anno. Le due vittorie di fila sarebbero arrivate troppo tardi e ormai il treno per l’Europa sembra definitivamente perso.

Allegri-Milan: nulla di vero?

“Allegri in questo momento ha un desiderio clamoroso di tornare ad allenare in Italia –Afferma Pedullà sul suo canale Youtube – Vi posso garantire però che gli accostamenti al Milan oggi sono solamente mediatici, per ora non c’è stato ancora un colloquio o un dialogo tra le parti. Ci sono stati solamente degli ammiccamenti indiretti. Lo stesso discorso vale per Paratici, che non è completamente dentro. Furlani tornerà nei prossimi giorni, quindi si parla per la prossima settimana, per me può venir fuori un nome a sorpresa. Marzo è pazzo perché ci sono delle suggestioni che vanno spiegate.2

Il ritorno al potere di Furlani

Negli ultimi mesi la confusione nella gerarchia societaria del Milan era visibile a chiunque. Furlani e Ibrahimovic si sono sempre pestati i piedi, anche perché a nessuno dei due è stato mai imposto un limite di competenza. Nemmeno un mese fa Cardinale era volato a Londra con Ibrahimovic per incontrare Paratici e Tare, facendo intendere di delegare i discorsi del DS a Ibra. Invece pochi giorni fa a New York l’italoamericano ha detto a Furlani che sarà il CEO del Milan a preoccuparsi al 100% di chi sarà il nuovo direttore sportivo. Lo svedese non sta bene in questa situazione e a breve deciderà se salutare o no il Milan.

