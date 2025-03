Napoli-Milan, mossa a sorpresa di Conceiçao. Se ne parla…

Napoli-Milan, Conceicao spiazza tutti: strategia inedita in vista del big match. Il tecnico studia la mossa a sorpresa per il colpaccio.

Domenica 30 marzo 2025, lo stadio Diego Armando Maradona sarà il teatro di una sfida cruciale tra Napoli e Milan, valida per la trentesima giornata di Serie A. I rossoneri, guidati da Sergio Conceiçao, arrivano a questo appuntamento dopo una vittoria sofferta contro il Como, che ha rilanciato le loro ambizioni europee. Tuttavia, la trasferta partenopea si presenta come un banco di prova severo: il Napoli di Antonio Conte è in gran forma e vanta un ruolino di marcia impressionante tra le mura amiche. Per il tecnico portoghese, la partita rappresenta un’occasione per dimostrare i progressi della sua squadra, ma anche per testare nuove soluzioni tattiche, rese necessarie da alcune assenze pesanti. Il Milan dovrà infatti fare i conti con la squalifica di Yunus Musah, ammonito contro il Como e fermato per un turno dal giudice sportivo.

Loftus-Cheek, l’arma in più per il Milan: fisicità e dinamismo contro il Napoli

Con Musah fuori dai giochi, Conceiçao sembra orientato a puntare su Ruben Loftus-Cheek come titolare in mezzo al campo. L’inglese, reduce da un periodo di alti e bassi, ha lavorato intensamente a Milanello durante la sosta per le nazionali, cercando di ritrovare la condizione migliore. Il tecnico rossonero, che lo ha definito “unico nel suo genere” per fisicità e versatilità, potrebbe schierarlo accanto a Youssouf Fofana, formando una mediana robusta e dinamica. Loftus-Cheek, alto 191 centimetri e dotato di grande potenza, potrebbe essere l’arma in più per contrastare il centrocampo tecnico e aggressivo del Napoli. La sua candidatura a una maglia da titolare nasce anche dalla necessità di dare un segnale di discontinuità rispetto alle ultime uscite, dove il Milan ha spesso sofferto in fase di interdizione.

Rivoluzione tattica nel Milan: Loftus-Cheek chiave per il nuovo assetto

L’inserimento di Loftus-Cheek potrebbe inoltre influire sull’assetto tattico complessivo. Conceiçao sta valutando di abbandonare temporaneamente il 4-2-3-1 per un 4-3-3 più equilibrato, con Reijnders avanzato a supporto di Morata e Pulisic e Leao sulle fasce. Questa mossa permetterebbe di sfruttare al meglio la fisicità dell’ex Chelsea, garantendo maggiore copertura contro le folate offensive di Kvaratskhelia e compagni. In difesa, la coppia Gabbia-Pavlovic dovrebbe essere confermata, con Theo Hernandez chiamato a spingere sulla sinistra. Il Milan si prepara dunque a un match di lotta e strategia, dove il rientro in grande stile di Loftus-Cheek potrebbe fare la differenza in una sfida che vale più dei tre punti in palio.

Leggi l’articolo completo Napoli-Milan, mossa a sorpresa di Conceiçao. Se ne parla…, su Notizie Milan.