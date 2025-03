Donnarumma-Inter, c’è il si

Il portiere della nazionale potrebbe incredibilmente tornare a Milano, con una maglia diversa…

Negli ultimi tempi Donnarumma è stato ampiamente criticato a Parigi, e da tempo il PSG pensa di rimpiazzarlo con un altro portiere di assoluto livello. Tuttavia le recenti prestazioni dell’ex Milan avrebbero leggermente alzato le sue quote di permanenza al PSG. E mentre i rossoneri provano a fare uno sgarbo all’Inter Donnarumma potrebbe finire proprio in nerazzurro.

Inter-Donnarumma, le parole del giocatore

“I boati di San Siro per me? Mi hanno toccato tanto è quello che volevo sentire. È sempre speciale giocare qui, è uno stadio unico. Ho il cuore a Milano – ha affermato Gigio dopo Italia-Germania – Sono cresciuto qui, quindi grazie anche ai tifosi che ci hanno sostenuto”. Il contratto di Donnarumma scade nel 2026 e non ci sono ancora stati incontri per il rinnovo.

Le cifre del potenziale affare

Come detto prima il contratto del portiere italiano scade nel 2026, quindi l’inter potrebbe decidere di acquistarlo prima che scada il suo contratto oppure tesserarlo da svincolato una volta che sarà esaurito. Tuttavia Donnarumma attualmente guadagna 10 milioni di euro annui al PSG e l’Inter non potrebbe nemmeno lontanamente permettersi uno stipendio del genere. Tuttavia adesso l’allenatore dei portieri dell’Inter è Gianluca Spinelli, che conosce benissimo Gigio, e chissà che non possa essere un fattore.

