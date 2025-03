Scossa Milan: Leao verso l’addio, ma arriva una stella galattica! Tifosi senza parole

Rivoluzione rossonera: il Milan saluta Leao e accoglie una stella mondiale. Un colpo di mercato che lascia i tifosi a bocca aperta!

Il futuro di Rafael Leão al Milan sembra sempre più incerto. L’attaccante portoghese, protagonista dello scudetto rossonero nel 2022, sta vivendo una stagione altalenante, segnata da lampi di genio e momenti di discontinuità che hanno alimentato dubbi sulla sua permanenza a Milano. Nonostante un contratto valido fino al 2028 e una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, le voci di mercato si intensificano, soprattutto dopo l’eliminazione del Milan dalla Champions League e un rendimento complessivo della squadra al di sotto delle aspettative. La dirigenza rossonera, chiamata a una rivoluzione estiva per rilanciare il progetto, potrebbe decidere di sacrificare uno dei suoi gioielli, con Leão in cima alla lista dei partenti. I tifosi, divisi tra l’affetto per il numero 10 e la frustrazione per le sue prestazioni incostanti, attendono segnali chiari sul destino del giocatore.

Liverpool e Barcellona in pressing: una sfida tra colossi

Le big d’Europa non hanno perso tempo e hanno già messo gli occhi su Rafael Leão. Il Liverpool, reduce da una deludente eliminazione in Champions contro il PSG, vede nel portoghese un rinforzo ideale per rinfrescare l’attacco di Arne Slot. I Reds sarebbero pronti a un’offerta importante, anche considerando l’eventuale partenza di qualche elemento della rosa. Dall’altra parte, il Barcellona non nasconde il suo interesse di lunga data: nonostante le difficoltà finanziarie, i blaugrana contano sull’aumento del tetto salariale e su possibili cessioni per tentare il blitz estivo. Entrambi i club offrono a Leão la prospettiva di un palcoscenico prestigioso, ma il Milan non intende lasciarlo andare a cuor leggero: la base d’asta è fissata intorno ai 100 milioni, una cifra che potrebbe scatenare un’asta tra le due potenze.

Luis Díaz come sostituto: un’idea dal Liverpool

Se Leão dovesse salutare Milano, il Milan potrebbe guardare proprio in casa Liverpool per il suo sostituto. Luis Díaz, esterno colombiano dei Reds, non sta trovando grande spazio sotto la gestione di Slot, nonostante un rendimento di tutto rispetto quando chiamato in causa. Con 13 gol e 3 assist in questa stagione, Díaz potrebbe rappresentare un’alternativa valida e dinamica per i rossoneri. Il suo profilo, fatto di velocità e dribbling, ricorda quello di Leão, ma con una costanza maggiore. L’ipotesi di uno scambio non è da escludere: il Milan potrebbe abbassare le pretese economiche per il portoghese inserendo Díaz nell’affare, garantendosi così un sostituto pronto e un tesoretto per ulteriori investimenti. L’estate si preannuncia calda per il mercato rossonero, con il destino di Leão al centro di ogni scenario.

Leggi l’articolo completo Scossa Milan: Leao verso l’addio, ma arriva una stella galattica! Tifosi senza parole, su Notizie Milan.