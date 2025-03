Milan fuori dai giochi: l’Inter ora ha via libera per un colpo da urlo

Il Milan era interessato da tempo al giocatore, ma i cugini sembrano in netto vantaggio: ecco di chi si tratta.

Il mercato non si ferma mai, neanche nella pausa per le nazionali. I grandi direttori sportivi cominciano già a programmare i colpi per l’estate per rinforzare le proprie rose e per migliorare il risultato della stagione passata. Ecco, al Milan manca proprio quella figura: il viaggio di Furlani a Dubai per questioni legate agli sponsor ha rallentato ulteriormente questo passaggio fondamentale per il futuro rossonero. Di questo immobilismo del Diavolo ne stanno approfittando le altre squadre e una di queste è proprio l’Inter.

Derby non solo in Coppa Italia

Gli incroci di mercato tra Milan e Inter non sono di certo una novità: i tifosi nerazzurri ancora sbeffeggiano i cugini per averli soffiato Marcus Thuram nel 2023. Un altro affare famoso di Marotta negli ultimi anni è stato l’acquisto a parametro zero di Hakan Calhanoglu, andato in scadenza dopo il mancato rinnovo con il Diavolo. L’ex dirigente della Juventus si è sembra dimostrato un maestro in questo tipo di affari ed è pronto a fare un altro sgarbo ai concittadini: nel mirino un gioiello del Real Madrid.

Calhanoglu chiama Guler all’Inter?

Arda Guler, talentuosissimo fantasista del Real Madrid, non sta trovando spazio nelle rotazioni di Carlo Ancelotti e potrebbe voler cambiare aria per giocare con più continuità. Il Milan lo segue dai tempi del Fenerbahce, ma ora in vantaggio sembrano esserci i cugini nerazzurri, anche per l’amicizia con Calhanoglu. Il numero 20 dell’Inter si è espresso così in merito al compagno di nazionale: “E’ un giocatore molto importante, un fratello. Non so com’è la situazione ma il mio suggerimento è che giochi di più. Se lo merita, spero venga da noi. Tutti vogliono giocatori di qualità”. I campioni d’Italia perderanno Arnautovic e Correa a fine stagione e potrebbero pensare alla stellina del Real per sostituirli.

