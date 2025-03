Colpo di scena: il Milan starebbe puntando forte su Gasperini!

Gian Piero Gasperini sembra sempre più vicino alla panchina del Milan: salta l’opzione Conceição, cresce l’interesse per il tecnico dell’Atalanta.

Il Milan potrebbe presto voltare pagina affidando la panchina a Gian Piero Gasperini. Dopo una lunga esperienza all’Atalanta, il tecnico sembra pronto a dire addio ai bergamaschi, con cui ha conquistato traguardi storici come la qualificazione in Champions League e la vittoria dell’Europa League. La dirigenza rossonera, stanca dei risultati altalenanti di questa stagione, (tanto che Cardinale starebbe pensando di fare piazza pulita di otto importanti giocatori), starebbe guardando con interesse al profilo di Gasperini, apprezzato per la capacità di valorizzare i giovani e dare un’identità offensiva alle sue squadre.

Conceição verso l’addio: cambia il progetto rossonero

L’ipotesi di una conferma di Sergio Conceição sembra ormai tramontata. Nonostante il tecnico portoghese abbia cercato di trasmettere mentalità e grinta al gruppo, i risultati ottenuti in campionato e l’incertezza sul piazzamento europeo avrebbero spinto la società a valutare alternative. Gasperini, da questo punto di vista, rappresenta una figura ideale: ha esperienza, sa lavorare con rose giovani e potrebbe dare al Milan quella continuità di rendimento mancata nelle ultime stagioni.

Obiettivo: tornare competitivi in Italia e in Europa

Il progetto tecnico rossonero è chiaro: riportare il Milan stabilmente tra le grandi d’Europa e rilanciare le ambizioni in Serie A. Con Gasperini si punterebbe su un calcio propositivo e dinamico, oltre che su una crescita importante dei giovani già presenti in rosa. Secondo indiscrezioni, i primi contatti tra le parti sarebbero già avvenuti e la dirigenza starebbe preparando la proposta ufficiale da presentare a fine stagione, quando Gasperini si libererà dall’Atalanta.

