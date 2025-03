Allegri ha deciso: ecco la nuova coppia di centrali per il suo Milan

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a tornare sulla panchina del Milan: il tecnico avrebbe già individuato i due difensori titolari per la prossima stagione, puntando su stabilità ed esperienza.

Il futuro di Sergio Conceicao sembra ormai segnato: anche una vittoria in Coppa Italia potrebbe non bastare a garantirgli la permanenza sulla panchina del Milan. Il nome di Massimiliano Allegri, ex allenatore rossonero e fresco di esonero dalla Juventus, è sempre più in pole position per sostituirlo. Allegri, fermo da mesi, attende solo il progetto giusto per ripartire e il Milan sembra essere la destinazione più probabile. Inoltre, insieme ad Allegri, un altro ex juventino potrebbe presto fare tappa a Milano in terra rossonera.

I profili scelti da Allegri per la difesa: Thiaw e Pavlovic favoriti

In caso di approdo sulla panchina rossonera, Allegri avrebbe già tracciato le sue linee guida per il reparto difensivo. L’allenatore livornese punterebbe forte su Malick Thiaw e Strahinja Pavlovic, coppia già vista in campo sotto la guida di Fonseca e, in alcune occasioni, con Conceicao. I due difensori, sebbene autori di una stagione non esaltante, rappresentano una base solida su cui costruire la retroguardia del futuro.

Gabbia in crescita, Tomori in uscita: le altre mosse in difesa

Allegri potrebbe anche confermare Matteo Gabbia, ritenuto un elemento affidabile e cresciuto molto negli ultimi mesi. In uscita invece sembra esserci Fikayo Tomori: il difensore inglese è stato vicino al Tottenham nell’ultima sessione di mercato e, salvo colpi di scena, potrebbe lasciare Milano in estate. Il nuovo progetto rossonero si baserà su esperienza, compattezza e valorizzazione dei giovani, un mix che Allegri conosce bene. Occhi puntati quindi sulle prossime mosse del club per rinforzare ulteriormente la linea difensiva e garantire stabilità al reparto.

