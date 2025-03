L’annuncio di Fabio Paratici nuovo Direttore Sportivo del Milan: svelata finalmente la data finale

Mancano solo pochi dettagli all’accordo tra Fabio Paratici e il Milan: l’annuncio ufficiale del nuovo Direttore Sportivo rossonero arriverà entro le prossime due settimane, ecco quando.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, sarebbe ormai a un passo dal chiudere la trattativa per il nuovo direttore sportivo rossonero, dando spazio anche a nomi inediti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta definitiva arriverà entro i prossimi 15 giorni, dopo settimane di colloqui con diversi profili. Dopo una stagione complicata, il club ha deciso di rafforzare la propria area dirigenziale con una figura esperta e competente nel panorama calcistico italiano.

Perché Paratici è il favorito: esperienza e conoscenza del sistema

Tra i candidati, il nome di Fabio Paratici è in cima alla lista di Furlani e della dirigenza rossonera. Ex Juventus e Tottenham, Paratici rappresenta il profilo ideale: conosce a fondo il calcio italiano, sa muoversi tra campo e scrivania e ha un bagaglio di esperienza importante nella gestione di una squadra ad alti livelli. La squalifica legata al caso plusvalenze, che lo ha tenuto fermo dal marzo 2023, sta per scadere, rendendolo nuovamente disponibile per un ruolo operativo all’interno di un grande club.

Tempistiche e nodi da sciogliere: i dettagli dell’accordo

Nonostante la volontà comune di chiudere l’intesa, restano ancora alcuni dettagli da sistemare. In primis, Paratici dovrà operare inizialmente come consulente esterno, senza poter entrare subito a pieno titolo nello spogliatoio o condurre direttamente le trattative di mercato. Il cuore della discussione tra le parti riguarda la definizione precisa delle responsabilità e dei margini d’azione che avrà Paratici all’interno dell’organigramma. La dirigenza vuole delineare con chiarezza le competenze di ogni figura, tra cui quelle di Ibrahimović e Moncada. Salvo imprevisti, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro metà aprile.

