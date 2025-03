“Bastano 20 milioni per un attacco formidabile”, Pellegatti sgancia la bomba: svelati i due colpi per un Milan formidabile

“Bastano 20 milioni per un attacco formidabile”, Pellegatti sgancia la bomba. Il giornalista svela un piano ambizioso per un grande Milan.

Il Milan ha già iniziato a guardare al futuro con la voglia e l’ardire di riscrivere il proprio destino. Le scelte che si presenteranno saranno forti e autorevoli, e la società, con Furlani in prima linea, sembra determinata a compierle. Tuttavia, è necessario fare attenzione alla delicata situazione di Donnarumma, che potrebbe “inguaiare” il Milan in relazione a Maignan, come emerso da alcune indiscrezioni. Nonostante ciò, Carlo Pellegatti ha svelato due possibili colpi di mercato che potrebbero rivelarsi fondamentali per costruire una squadra vincente e tornare al vertice del calcio europeo.

Grande incertezza in attacco, Pellegatti ha una soluzione ambiziosa

L’unica certezza per il prossimo anno è Gimenez, arrivato a gennaio per 35 milioni di euro. Il resto dell’attacco, però, necessita di una ricostruzione. Carlo Pellegatti sembra avere le risposte ideali per mettere insieme un attacco formidabile, riuscendo a farlo senza esagerare con la spesa. Il giornalista ha svelato infatti il piano per costruire un pacchetto offensivo di qualità, con un investimento complessivo sorprendentemente basso: appena 20 milioni di euro. Un’opportunità che potrebbe permettere al Milan di rafforzare il reparto offensivo senza sforare il budget previsto.

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha rivelato un piano ambizioso ma poco dispendioso per rinforzare l’attacco del Milan. In particolare, ha affermato: “Jonathan David sarebbe l’ideale: ti gira intorno all’attacco e ha una meravigliosa caratteristica per le casse del Milan, verrebbe a zero. Con 20 milioni per Abraham avresti un attacco formidabile. Con 20 milioni avresti un grande attacco”. Un’idea che sembra perfetta per il Milan, con l’opportunità di costruire un reparto offensivo di qualità senza esagerare con le spese. Un colpo di mercato che potrebbe davvero fare la differenza.

